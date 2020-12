Različiti pogledi na mjere doveli su i do trzavica pa i pravog raskola u redovima znanstvenog savjeta Vlade.

Cijeli tjedan rješavao se nesporazum je li petero znanstvenika izbačeno iz savjeta ili nije, na kraju je, čini se, došlo do pomirenja. No jedan član savjeta pak uzburkava vodu, danas upozorava na društvenim mrežama, tužit će one koji ga budu klevetali.

Gordan Lauc na društvenoj mreži danas je objavio: "Ovo nije trenutak za javno dokazivanje da je netko važan, pametan ili u pravu. Situacija je teška i sada moramo svi zajedno pokušati uz što manje štete proći kroz ovu pandemiju. Nisam "plaćenik" Vlade, a u ovoj pandemiji već sam imao i neugodnih situacija pa čak i otvorenih prijetnji od pojedinih ministara", napisao je.

Lauc prozvao ministre za prijetnje

Lauc pred kamere ne želi i ne pojašnjava tko mu je prijetio. U Vladi o tome nemaju saznanja, no imaju potvrdu petero znanstvenika da će i dalje savjetovati Vladu i premijera, unatoč nesporazumima zbog apela prije nekoliko dana.

"Nisu mediji mjesto gdje se raspravlja o znanstvenim činjenicama i gdje se dolazi do istine", rekao je Lauc prije nekoliko dana.

Nesuglasice među znanstvenicima su se razbuktale nakon što se petero njih pridružilo apelu kojim se kritizirao rad Stožera i način na koji Vlada upravlja krizom. Potom ih je nazvao premijerov predstojnik, oni su shvatili da su izbačeni, kompliciranu situaciju spašavao je isti predstojnik.

"Možda sam ostavio dojam da ih je premijer razriješio, ali ja sam im doista rekao da ovakva suradnja na ovim osnovama nema smisla dalje", izjavio je Zvonimir Frka Petešić.

Nesporazume su izgladili, suradnju nastavljaju. Iz redova petorke tek povratnici u Savjet kažu da im je cilj suzbiti epidemiju. Apel je potpisao i pulmolog Saša Srića koji pomaže u COVID bolnici u Dubravi.

"Zaista vjerujem da će se zajednički Savjet pokušati osim što će se naći ne samo da bi popričali i razmijenili mišljenja nego i donijeti najbolje odluke jer sto puta sam govorio da je 5 do 12, sad je to već debelo, debelo, prošlo", upozorio je Srića.

"Zgroženi smo idejom da netko misli da je sustav stabilan"

Iz HUBOL-a žaljenje zašto nije oformljen svojevrstan klinički savjet čiji bi članom voljeli biti.

Predsjednica udruge bolničkih liječnika Ivana Šmit kaže da HUBUL nema utjecaja na rad Znanstvenog savjeta, te ističe kako su epidemiološki podaci poražavajući.

"Rastu brojevi hospitaliziranih, umrlih i udio pozitivnih među zaraženih. Budući da se u tim silnim znanstvenim raspravama bolnički sustav potpuno raspao, koliko je bila konstruktivna ta suradnja Znanstvenog savjeta i ministarstva. Kad kažemo da se sustav raspao mislimo na nefunkcioniranje svega onoga što je prije epidemije postojalo, ali i na činjenicu da danas te upale pluća uzrokovane virusom liječe oftalmolozi, dermatolozi, ginekolozi. Novi COVID odjeli otvaraju se preko noći u neadekvatnim uvjetima s malim brojem adekvatno educiranog osoblja. Ispravnih respiratora za adekvatnu ventilaciju ovakvih pacijenata je svakim danom sve manje i manje. Zgroženi smo idejom da ovakav sustav nekto smatra stabilnim i čvrstim", izjavila je Ivana Šmit iz HUBOL-a. Sastanak Savjeta održan je prije tri tjedna, u Vladi nemaju termin novog susreta.

Čestitala je znanstveniku Laucu na njegovim postignućima, no istovremeno se pita je li moguće da se on do sada nikada nije bavio epidemijom zarazne bolesti.

"Ispričavamo se ako smo to previdjeli, ali on tu referencu nije naveo. Zabrinjava nas što navodi kako je dobivao prijetnje ministara. Očekujemo da podnese prijavu nadležnim institucijama", kaže Šmit.

