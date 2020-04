Brojni Hrvati vratit će se kući inozemstva. No takve sreće nisu neki pomorci. Ostali su na brodovima i morima diljem svijeta i ne mogu u Hrvatsku. S druge strane, neki pomorci bi ovih dana trebali isploviti na svjetska mora, no ni to ne mogu.

Ministarstvo mora kaže intenzivno radi na mjerama zaštite hrvatskih pomoraca. No, činjenica je da oko 150 tisuća naših sugrađana živi od plaće pomoraca, a budućnost im je sada neizvjesna.

''Problem repatrijacija je sada krucijalan, da se ljudi s brodova mogu konačno vratit kući i da im se to omogući. Također se postavlja pitanje problema testiranja kako bi izbjegli samoizolacije, te zaštitne opreme tih ljudi jer oni preleze u nekim slučajevima i po četiri aerodroma'', objašnjava Neven Melvan iz Sindikata pomoraca Hrvatske koji dodaje kako je poseban problem pomoraca koji sada ostaju kući, koji se ne mogu ukrcati na brod, jer će ostati bez primanja. ''I njima će krediti stići na naplatu, i oni imaju obitelji za koje trebaju brinuti, i njema treba pomoći financijski'', dodao je.

Iz Sindikata pomoraca Hrvatske računaju da je trenutno na brodovima diljem svijeta oko 8000 hrvatskih pomoraca. ''Ako znamo da ih je inače oko 15 do 16 tisuća, onda računamo da ih je negdje oko polovica sada na plovidbama, dok su ostali kod kuće''.

Industrija cruisera je najpogođenija. Odlasci na brod se odgađaju, a dolasci kućama su otežani. ''Mnoge su kompanije korektne, ali mnoge su i drugačije pa će iskoristiti priliku da produže ugovore za dva mjeseca i tako uštede ponešto'', objašnjava Melvan.

''Oni su naučili biti u izolaciji, oni su pola života u izolaciji na brodu. Ali ova situacija jako je nezgodna, kada ne mogu doći kući onda kada trebaju. No ne zaboravite, trenutno samo pomorci drže ovaj svijet da se kreće. Sve je stalo, ali oni još uvijek plove'', zaključio je Melvan.