Od ponoći su počele nove mjere u trgovinama i trgovačkim centrima. Broj posjetitelja bilježit će kamere koje će biti postavljene na svim ulazima.

Prema novim pravilima koje su započele 12. prosinca, u prodavaonicama koje imaju do 10 četvornih metara neto površine istodobno može biti jedan kupac, dok prodavaonice od 11 do sto kvadrata za svakog kupca moraju osigurati najmanje deset četvornih metara.

Prodavaonice do 200 kvadrata za svakog kupca moraju osigurati 12 četvornih metara, one do 2000 kvadrata moraju osigurati 16 četvornih metara, a one veće od 2000 metara četvornih neto površine moraju osigurati 20 četvornih metara za svakog kupca.

Uz to, obvezni su primjenjivati pojačane mjere higijene i redovitog čišćenja i provjetravanja te osigurati dovoljno punktova za dezinfekciju ruku.

Uoči blagdana, u trgovinama se stvaraju gužve. Kako je to izgledalo u subotu, pogledajte u priloženoj fotogaleriji.

Da je moguće da bi problema moglo biti upozozrili su i Sindikatu trgovine. Tvrde kako su prodavači već imali neugodnih iskustava kada su kupce zamolili da stave maske.

Trgovački centri morat će onemogućiti sjedenje na zajedničkim dijelovima. Provedbu odluke koja ostaje na snazi do 10. siječnja iduće godine nadzirat će pripadnici Ravnateljstva civilne zaštite, Državnog inspektorata, policije i civilne zaštite.

Iako se govori kako problema ipak ne bi trebalo biti - od subote su ponovno na terenu i inspektori Civilne zaštite koji pomno prate situaciju.