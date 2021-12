Na zagrebačkom Velesajmu od jutra vlada gužva. Samo do 11 sati cijepljeno je oko 1000 građana. Većina je došla po booster dozu, a interes za prvu dozu osjetno je pao. Stiglo je i jako puno stranaca, pretežno Rusa.

Zbog gužve, punkt na zagrbačkom Velesajmu danas će raditi duže nego što je predviđeno. Podsjetimo, prije točno godinu dana počelo je cijepljenje u Hrvatskoj. Do sada je cijepljeno 62,42 posto odraslog stanovništva. Liječnici i epidemiolozi nisu zadovoljni tim postotkom i kažu da bi to trebalo bolje, tim više jer se pojavio omikron.

''Uglavnom dolaze ljudi po treću dozu, 80 posto svih cijepljenih danas su booster doze'', kazala je epidemiologinja Mirjana Lana Kosanović Ličina, voditeljica Odjela za epidemiologiju zaraznih bolesti u zagrebačkom Nastavnom zavodu za javno zdravstvo (NZJZ) dr. Andrija Štampar.





Po prvu dozu dolaze, ali u znatno manjem obimu, kaže: ''Negdje do osam posto, a dosad smo cijepili 1.000 građanki i građana''.



Natalija, jedna od onih koja se došla cijepiti, ali prethodno se nije naručila, čekala je nekoliko sati, a Dmitrij iz Rusije je objasnio zašto je došao u Zagreb na cijepljenje: ''U Rusiji nema Pfizera i Moderne pa sam odlučio doći ovdje''.



Iako je danas zabilježen nešto veći interes za cijepljenjem na cjepnom punktu Velesajam, iz NZJZ-a napominju da se cijepljenje organizira prema uobičajenoj organizaciji rada i rasporedu te da nema većih zastoja.



''Nešto je manji broj studenata, zbog blagdana, ali i dalje je na Cijepnom punktu svakodnevno prisutno 12 trijažnih timova. Danas je naručeno bilo nešto više od 1000 osoba, ali s obzirom na to da je javni poziv za cijepljenje svim dozama i svim dostupnim vrstama cjepiva protiv COVID-19 i dalje u tijeku, ne možemo utjecati na to koliko će osoba doći i kojom će brzinom oni moći biti cijepljeni. Napominjemo da su svi zainteresirani građani koji su danas do 12 sati došli na cijepljenje, bili cijepljeni. Ukupno je cijepljeno 1610 osoba'', istaknula je Jelena Jonke Badić, glasnogovornica NZJZ-a.



Podsjetila je i da se građani i građanke mogu doći cijepiti i bez prethodne najave, međutim prednost imaju oni koji su se naručili putem jedne od dostupnih paltformi (platforma cijepise.zdravlje.hr, sustav e-građani te dostupnog Portala zdravlja ili slanjem elektroničke pošte na adresu cijepljenjecovid@stampar.hr), a ovdje mogu provjeriti termine i raspored lokacija na kojima se mogu cijepiti u gradu Zagrebu.

