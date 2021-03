Govor umirovljenog generala Ante Gotovine koji je u subotu održao u Pakoštanima, hit je na društvenim mrežama.

U govoru general Gotovina pozdravlja branitelje, koji su se unatoč epidemiološkim mjerama, družili u Dalmaciji. Branitelji danas pred kameru nisu htjeli, kažu - riječ je o spontanom druženju u privatnoj kući.

Ni načelnik Općine Pakoštane u druženju ne vidi ništa sporno. Lokalni stožer, kao i zadarska policija, za druženje generala s braniteljima, kako su nam rekli, doznali su iz medija.

Iz zadarske policije dodaju: provjerit će što se u Pakoštanima događalo s obzirom na to da još uvijek vrijede mjere ograničavanja okupljanja.



"Na krajnjem desnom krilu vidimo Vukovar, vas ljude koji ste ovdje danas i večeras s nama iz Vukovara, na krajnjem lijevom krilu je Dubrovnik, vidimo momke iz Dubrovnika. Našli ste se zajedno negdje na pola puta s braniteljima iz Pakoštana, Općine Pakoštane", rekao je umirovljeni general Gotovina na okupljanju.

Načelnik Općine Pakoštane Milivoj Kurtov znao je za druženje, ali ga nije pokušao spriječiti.

"Dapače, kriv sam jer sam zva' Generala tamo pa je to sve izašlo u medijima, očigledno bi to ostalo tiho da se on nije tamo pojavio", poručuje Kurtov.

