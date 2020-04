Stručnjak za komunikaciju Jerko Trogrlić komentirao je za Dnevnik Nove TV kako Vlada komunicira u krizi i kako organizirati izbore u pandemiji.

Sve su glasnija nagađanja da bi izbori mogli biti u srpnju. Trogrlić napominje kako bi HDZ-u odgovaralo da idemo na izbore u srpnju, zbog promjene trenda i trenutne popularnosti Stožera.

"Oporba nije imala priliku uputiti kritiku vladajućima zbog situacije s koronavirusom i prvi puta imamo situaciju da oporba ne zagovara što ranije izbore u izbornoj godini. Za građane bi pak bilo dobro da se izbori održe kada epidemiolozi odluče da je najmanje opasno.

Izgledna je opcija da će to biti u srpnju, jer nitko ne može garantirati što će biti u rujnu i kakva će biti epidemiološka situacija. Bilo bi loše da datum izbora izađe iz ustavnih rokova", kazao je.

Komentirao je i tijek predizborne kampanje i komunikaciju u kampanji u situaciji epidemije.

"Ona će izgledati bitno drugačije nego do sada. Neće biti velikih skupova i to će biti problem za velike stranke. Manje stranke i onako su dobivale pažnju putem društvenih mreža. Male stranke imaju priliku da se izraze putem online kampanja. Imaju svi priliku za kreativnost, jer je naša pažnja kao birača prisutnija nego do sada", napomenuo je.

Izbori u doba korone

Trogrlić je komentirao i mogućnost organiziranja izbora u doba pandemije.

"Epidemiolozi će to naravno reći, ali pretpostavljam da će svatko imati svoju kemijsku, držat će se distanca, uz puno dezificijensa..."

Trogrlić napominje kako Vladu tek sada očekuje najveći komunikacijski izazov. "Mijenjala se snaga i kvaliteta u komunikaciji Vlade. Prvo smo imali fokus na Stožeru, kojemu koncentracija malo popušta. Previše im je konferencija za medije. Vlada se malo mučila s gospodarskim mjerama, no sad im slijedi najveći izazov. Završava medeni mjesec između birača, oporbe i Vlade i sada kreće trka", dodaje.

Na pitanje, komunicira li Vlada transparentno, Trogrlić odgovara kako u to nije u potpunosti siguran.

"Možemo vjerovati da ona saznanja koja imaju u vezi epidemije prenose građanima, a koliko su otvoreni po pitanju finsncijskih stvarnih problema i svega onoga što nas čeka? U to nisam najsigurniji", napominje.

Misli da su konferencije za medije Stožera prečeste. "One su odradile svoju funkciju, vjerujem da bi moglo doći do smanjenja intenziteta tih konferencija, pogotovo nakon što su mjere popuštanja objašnjene", kazao je.

Uvjeren je kako se izbori ne smiju održati dok postoji ugroza za zdravlje građana, ali i da Hrvatska nije spremna za elektronsko glasovanje.

"To bi bio veliki doseg za demokraciju, ali mijenjati zakon i ustav u izbornoj godini bio bi presedan, a i izazvalo bi nepovjerenje u rezultat izbora", kazao je.

