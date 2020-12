Kriminalne organizacije diljem svijeta pripremaju se kako bi na tržišta lansirali lažna cjepiva protiv korone. Bivši šef operative SOA-e Ante Letica napominje kako je cjepivo postalo prvorazredno sigurnosno pitanje diljem svijeta.

Bivši šef operative SOA-e Ante Letica napominje kako je cjepivo protiv koronavirusa postalo mamac za razne kriminalne organizacije s obzirom da se radi o milijardama dolara koje će se potrošiti na njega. Na pitanje je li cjepivo postalo prvorazredno sigurnosno pitanje u cijelom svijetu, odgovara:

"Ukazao bi na izjavu šefa Interpola, koju je dao njemačkim medijima, u kojoj je upozorio da se međunarodne organizirane kriminalne skupine nastoje ubaciti u proces distribucije cjepiva.

Također nastoje se ubaciti i prema skladištima cjepivima, prema trasama tog cjepiva, kako bi ga se domogli. Također je upozorio na mogućnost da određene militantne skupine, anarho-skupine, antiglobalističke skupine, da one mogu pokušati određene sabotaže prema tom procesu. Dakle postoji moguća i ozbiljna opasnost od navedenoga", objašnjava.

U dopremanju i čuvanju cjepiva bitna je i uloga obavještajne zajednice. "Njihova uloga je kao i u svim takvim sličnim situacijama, a sukladno zakonu koji regulira njihov rad. Obavještajna zajednica prikuplja i obrađuje podatke o mogućim ugrozama i dostavlja ih nadležnim tijelima".

Njemačka je cijelu akciju distribucije i skladištenja cjepiva proglasila tajnom.

"Skladišta cjepiva će biti tajna, čuvat će ih njihova savezna policija. Ja se nadam da su i naše odgovorne osobe u RH, shvatile te informacije i da će slično postupiti. Dolazak cjepiva i njegova sigurnost bi trebala izgledati kao kad se prati novac, sa specijalnim snagama, sa blindiranim vozilima...Mislim da je to potrebno, ali u dozi da se ne stvara panika. Pozivam opet na razumno i odgovorno ponašanje", apelira Letica. Svaka kutijica imat će GPS uređaj kojim će se pratiti.

"To ukazuje na ozbiljnost informacija koje je iznio šef Interpola, to je ozbiljna organizacija i ne daje takve ozbiljne informacije olako. Prema tome, to je sigurno jedan način zaštite i preventive pokušajima napada na cjepivo, odnosno na mjesta gdje se cjepivo skladišti", pojašnjava. Uvjeren je da i naše službe takav posao mogu odraditi bez problema.

