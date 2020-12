Prikupili smo sve važne informacije o istraživanju cijepiva, nus-pojavama, datumima dolaska u Hrvatsku, kao i tko će se i gdje cijepiti. Poznato je i koliko bi doza drugih dobavljača trebalo stići u Hrvatsku kada se ona odobre.

Javnozdravstvena kampanja za cijepljenje počinje prekosutra usvajanjem plana cijepljenja na sjednici Vlade. Dan nakon Božića9 750 doza Pfizerovog cjepiva trebalo bi stići u Hrvatsku.

Iduća tri dana, 27. 28. i 29. prosinca cijepit će se prvi građani. Cijepi se u dvije faze, a od prve doze do docjepljivanja mora proći 3 tjedna.



Krunoslav Capak danas je pojasnio da će se ukupnih 9750 doza rasporediti po županijama po načelu razmjernosti. Kontaktirali smo lokalne zavode i ovako će to izgledati na terenu u najvećim gradovima i ondje gdje je stanje najgore.

U Grad Zagreb stiže 2000 doza prve tranše. U Splitsko-dalmatinsku oko 975, u Primorsko-goransku 623, Osječko-baranjsku 682 doze. U najpogođenije, Međimursku županiju stiže 445 doza, a u Varaždinsku 525.

Tko će se prvi cijepiti? To su rizične skupine odnosno kronični bolesnici, zdravstveni djelatnici i djelatnici u ustanovama za starije, tek nakon njih cjepivo će biti javno dostupno. No to se neće dogoditi s prvom tranšom, nego s idućim isporukama.



Evo i nekoliko podataka o samom cjepivu koje stiže nakon Božića.

Cjepivo Pfizer ispitano je na 44.000 kliničkih sudionika i učinkovitost je 95 posto. No nije se radilo istraživanje na mlađima od 16 pa se oni neće cijepiti.

Nuspojave i prva tranša cjepiva

Trudnice su također bile u ispitivanju, ali nije ih bilo dovoljno za evaluaciju pa se prema svemu sudeći ni one neće odmah cijepiti. Što se tiče nuspojava, slične su kao i kod drugih cjepiva. Najčešće je to bol na mjestu injekcije, bol u mišićima, glavobolja i povišena temperatura. No te su nuspojave, ističu u Agenciji bile blage i trajale su nekoliko dana.

Alergijskih reakcija bilo je malo, no preporuka je Agencije da se pacijenti budno prate barem 50 minuta nakon primanja cjepiva.

Sve u svemu zaključak je da je rizik od nuspojava manji od rizika koji virus može učiniti oboljelima.

Prva tranša cjepiva simbolična je. Krajem ili početkom godine stizat će nove doze. Kako će Europska agencija za lijekove potvrditi cjepiva drugih proizvođača, tako će se i ona distribuirati u Hrvatsku. Plan Vlade je ukupno nabaviti 5, 6 milijuna doza cjepiva raznih proizvođača. Ovako to izgleda prema sada naručenim dozama: Od AstraZenece trebalo bi stići 2 milijuna 700 tisuća doza.

S tvrtkom Johnson&Johnson ugovorena je isporuka njih 900.000.

Moderninih doza trebalo bi stići oko milijun, toliko je ukupno ugovoreno i od Pfizera, a za kraj 2021. naručeno je i 300 tisuća doza nizozemskog cijepiva.

Cijepljenje će se održavati na županijskim razinama u zdrastvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi. Osnivat će se posebni mobilni timovi cjepitelja.

Cijepljenje u Hrvatskoj bit će besplatno i dobrovoljno. Cilj Europske unije je da se procijepi 70 posto ukupne populacije Unije, što je 450 milijuna ljudi. Zato traje evaluacija još 47 cjepiva koja se razivijaju, a prvo iduće odobreno trebalo bi biti Modrenino, ocjenjivanje je određeno za 6. siječnja.

