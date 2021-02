Znanstvenik Gordan Lauc oglasio se na službenoj Facebook stranici povodom današnjih prozivanja od strane ''medijskih hijena''.

Znanstvenik i član Znanstvenog savjeta Vlade, Gordan Lauc, osjećao je potrebu reagirati na današnje upite novinara upućene Alemki Markotić na konferenciji Nacionalnog stožera.

Napisao je da ga ''iznimno nerviraju medijske hijene'' te je iste osobno iskusio i morao reagirati. Zatim je počeo s iznošenjem obrane u korist Markotić navodeći da je ona ''svoj život posvetila liječenju bolesnih ljudi, a proteklih godinu dana vjerojatni niti nema 'života' jer je 24 sata na dan u ovoj pandemiji'' te da je za razliku od mnogih, njoj ovo ne predstavlja samopromociju ili prilika za zaradu, već ''poziv u koji duboko vjeruje'', a osobno ju poznaje i zna da je tako.

''Mama joj ima preko 80 godina i nije ju cijepila kada su pred mjesec i pol dana došla prva cjepiva, a mogla je da je htjela. Tj. sigurno je htjela, no nije smatrala da je etički prihvatljivo zloupotrijebiti svoj položaj i oduzeti jednu dozu cjepiva onima koji su u prvom redu za cijepljenje. Cijepila ju je kad je populacija u kojoj je njezina mama došla na red za redovno cijepljenje'', napisao je na službenom profilu.

Zatim je upitao znaju li ''medijske hijene'' što znači osobi koja radi 24 sata na dan, pola dana. ''Kad je prozvala novinare da se netko od njih cijepio preko reda, to nije bilo tipa ako ste se vi cijepili preko reda, onda je u redu i da sam ja cijepila svoju mamu. To je bilo "kako vas koji se cijepite preko reda nije sram prozivati mene koja sam čekala da moja mama dođe na redovni raspored cijepljenja i nisam je preko reda cijepila još pred šest tjedana'', dodao je.

''No hijene su hijene i nije bitno što je istina. Bitno je dobiti par klikova, jer klikovi nose oglase... Nadam se da je one koji su to napisali, odobrili i objavili barem malo sram zbog toga''.