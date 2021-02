Sjednica Savjeta Sveučilišta u Zagrebu, tijela koje nadzire zakonitost rada te institucije, trajala je više od sedam sati. Predsjedatelj Savjeta Luka Burilović naprasno je prekinuo izjavu nakon pitanja o cijepljenju preko reda i automobilu kojeg vozi kao čelnik HGK.

Predsjedatelj Savjeta Sveučilišta u Zagrebu i čelnik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović komentirao je u izjavi nakon sjednice Savjeta skupocjeni automobil kojeg vozi kao čelnik HGK.

Radi se o luksuznom BMW-u, kojeg je HGK navodno platila milijun kuna.

Luka Burilović potvrdio je da vozi ovaj automobil, ali kaže kako napisi o cijeni službenog automobila kojeg koristi kao predsjednik HGK nisu točni. "To je potpuno netočna informacija. Jako ste fulali. Odakle vam ta informacija. Ja to vozim, ali on nije te vrijednosti, niti blizu.

To potpuno ne odgovara istini. Nemamo račune jer auto je na najam. Nismo ga platili, nismo ga kupili, imamo ga u najam. Ne znam što tražite i što želite dokazati protiv mene", rekao je Burilović.

Nije želio odgovoriti na pitanje je li mu neugodno što se cijepio preko reda. Novinari su ga pokušali pitati i tko ga je cijepio. Nakon tog pitanja, Burilović je naglo i ljutito otišao.