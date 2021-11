Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs rekao je u utorak da Ministarstvo znanosti i obrazovanja trenutačno dogovara mehanizam i način testiranja na COVID u obrazovnom sustavu, razmatraju se tri opcije, a točan način provođenja testiranja znat će se do petka.

"Uvest će se varijanta testiranja za sve koji se trebaju testirati. Dakle, oni koji imaju COVID potvrde, pokazat će potvrde i neće se trebati testirati", rekao je ministar.

Trenutačno se dogovara mehanizam i način testiranja, a na stolu su tri opcije, rekao je Fuchs, testiranje u ovlaštenim institucijama, odnosno laboratorijima, testiranje u školama te mogućnost samotestiranja.

"Znat ćemo do petka, nakon što uzmemo u obzir sve argumente za i protiv u smislu mogućeg i najučinkovitijeg. To ćemo definirati i napisati u odluci, kao što je to donesena i odluka za postupanje i testiranje u zdravstvenim ustanovama", rekao je Fuchs novinarima uoči sjednice Nacionalnoga vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije.

Napomenuo je da je riječ o ukupnom broju od 120.000 ljudi, kada se uzmu u obzir dječji vrtići, osnovne i srednje škole te sustav visokoga obrazovanja, a u samom sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja ima nešto manje od 60.000 zaposlenih.

"Ako ih je 45 posto necijepljenih, a ne znam točno koliko je preboljelih, onda razgovaramo o testiranju tridesetak tisuća ljudi. To nije baš tako malo", napomenuo je.

U obzir se mora uzeti, dodao je, da testiranje treba raditi svaka dva dana, ali i to da se ono treba obaviti prije nego što učitelj uđe u razred i počne izvoditi nastavu.

"Nije sasvim jednostavno, ali to sve kanimo napisati u uputama da ne bude prevelikih problema", istaknuo je Fuchs.

Rekao je i da se u ovom trenutku ne promišlja o testiranju djece.

"To je na neki način prilično zahtjevna varijanta. Već samim ovim testiranjem nastavnika imamo problem oko toga hoće li se netko htjeti testirati ili ne. Zamislite priču i sa djecom. U ovom trenutku ne. Ali ako bude potrebno, naravno, može se i o tom razmišljati jednog dana", rekao je.

Učitelji su sigurno odgovorni ljudi, istaknuo je. "Ja ne mislim da će oni jednostavno ići po sistemu 'baš me briga za moje učenike i moju djecu'. Vjerujem da će većina njih, bude li potrebno, provoditi brze antigene testove", dodao je.

Boras: Sveučilište će poštovati odluke Stožera

Rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras istaknuo je da Sveučilište odlično surađuje sa Stožerom civilne zaštite te da će se "uvijek striktno držati stvari koje se tiču covida", napomenuvši da Sveučilište može i autonomno donijeti odluku o uvođenju COVID potvrda.

Sveučilište ima svoj stožer koji trenutačno zasjeda i razmatra mogućnost uvođenja COVID potvrda. "U svakom slučaju moramo se zaštititi i poštovat ćemo odluke Stožera. Dakle, ili će biti COVID potvrde, ili potvrde o cijepljenju ili propisano testiranje", rekao je rektor.

"Moje je osobno mišljenje da se svi trebaju cijepiti. Naravno, prihvaćam da postoji pravo ljudi da se ne cijepe, međutim neke kategorije zaposlenika, profesionalaca, nemaju više to pravo. Rekao bih, na primjer, da su medicinski stručnjaci svoju odluku donijeli kada su se počeli baviti medicinom i od onda moraju poštovati struku", rekao je Boras novinarima.

Na pitanje hoće li Sveučilište dati jaču preporuku nego dosad, Boras je odgovorio da je Sveučilište već dalo jaku preporuku, a ona je poštovati odluke državnoga Stožera državnoga koji, ponovio je, odlično i svakodnevno komunicira s članovima sveučilišnog stožera, koji je, podsjetio je, "Sveučilište je osnovalo prije države".