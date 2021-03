Europska komisija prihvatila je danas prijedlog za strožim kontrolama za izvoz cjepiva protiv koronavirusa.

Plan koji bi se trebao naći pred liderima EU-a na virtualnom summitu u četvrtak smišljen je nakon niza problema s isporukom AstraZenece državama članicama. No kako piše BBC, moglo bi to značiti i zaoštravanje odnosa s Velikom Britanijom.

Prijedlog podrazumijeva načelo reciprociteta i proporcionalnosti prema državama

Kako na Twitteru objašnjava Europska komisija, reciprocitet se odnosi na manji izvoz prema državama koje ograničavaju vlastiti izvoz cjepiva ili sirovina. Proporcionalnost će ovisiti o epidemiološkoj situaciji, stopi procijepljenosti i zalihama cjepiva. Velika Britanija po procijepljenosti stoji znatno bolje od Europske unije.

We will consider:



Reciprocity: whether the destination country restricts its own exports of vaccines or their raw materials, either by law or other means



Proportionality: the epidemiological situation in the destination country, its vaccination rate and vaccine stocks pic.twitter.com/1MKZOuBpyL