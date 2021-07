Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) objavio je najnoviju koronakartu Europe, na kojoj je Hrvatska označena zelenom bojom.

Karta po bojama prikazuje 14-dnevnu incidenciju (stopu zaraženih) koronavirusa u pojedinoj europskoj zemlji na 100.000 stanovnika, a zelena boja kojom je označena Hrvatska znači da imamo povoljnu epidemiološku situaciju.

Uz Hrvatsku je i veći dio Europe zelen. Narančastom bojom označeni su dijelovi Skandinavije i Španjolske i Irska, a veći dio Španjolske, Portugal i Cipar se crvene.

