Cijepljenje su kao adut za sigurnu turističku sezonu spominjali premijer, ministri i članovi Stožera. Nisu, međutim, uspjeli u to uvjeriti više od polovice odraslih građana. U cijepljenju su od nas u Europi lošije samo tri zemlje.

S kodom o primitku cjepiva u Hrvatsku je u subotu je ušlo 72.000 turista. Gotovo polovica od onih koji su u petak došli u našu zemlju.

"Lakše je puno, možemo svugdje ići“. "Idemo za Bosnu. Za tranzit kroz Hrvatsku ne treba ništa“. "Imamo potvrde, cijepljeni, da sve je bilo dobro, super", neki su od komentara turista.

Oni koji prelaze granicu, većinom odlaze u Istru. Od 430.000 stranaca, koliko ih trenutačno boravi u Hrvatskoj, više od polovice ih je na sjevernom Jadranu. Rekorder je grad Rovinj, koji je uspješan i u cijepljenju s osamdeset posto procijepljenosti.

"Ima dva, tri razloga. Prvi je vjera ljudi u sustav, u znanost, procijepljenost je uvjet da bi cijela Istra mogla živjeti normalno. Drugo je interes radi turističke sezone i djelatnosti, i svega onoga šta treba odrađivati", kazao je Dino Kozlevac.

Još 18 posto medicinskih sestara misli se cijepiti

Nakon početne skepse, raste interes i među medicinskim sestrama i tehničarima. Upravo u sustavu zdravstva i socijale najavljena je mogućnost da će se oni koji nisu cijepljeni ili preboljeli morati redovno testirati.

"75 posto medicinskih sestara je danas cijepljeno. Prema našim istraživanjima je da se još 18 posto medicinskih sestara misli cijepiti do jeseni, do devetog mjeseca", istaknuo je predsjednik komore medicinskih sestara Mario Gazić.

Pitanje je koji ćemo cilj postići do devetog mjeseca, jer je onaj za početak srpnja koji je ministar Beroš morao ostvariti neslavno propao. Plenković je tada ustvrdio da je Berošu dao jasne naputke po pitanju cijepljenja, a oni su bili da do kraja lipnja treba biti procijepljeno preko pedeset posto odraslih Hrvata.



Lipanj je prošao, jedva smo stigli do 45 posto, a tek će se vidjeti hoće li Beroš ostati bez funkcije jer nije ispunio zadatak. Slabije od nas cijepili su samo Bugari, Rumunji i Latvijci, istražile su novinarke Nove TV, Martina Bolšec Oblak i Valentina Baus.

"Bilo mi je smiješno kad su vikend prije izbora pustili sve, nije korona, nije ovo, samo da ljudi mogu doći, a dan prije toga su ljudi čekali na granicama", poručio im je Leopold. "Jednostavno se ne želim cijepiti. Iz svog razloga", jasan je Albin.

Stoga je Vlada za necijepljene, a koji dobivaju vladine novčane potpore, najavila njihovo ukidanje. Ustavnopravni stručnjak Mato Palić pojašnjava zakonitosti te odluke.

"Ukoliko takva odluka bude proizašla iz ovlaštenja koje je definirano zakonom, i ukoliko se taj cilj koji se želi takvom odlukom postići ne može postići nekom drugom odlukom, koja u manjoj mjeri ograničava njihova prava", objasnio je.

Jer daleko smo od kolektivne zaštite, za koju je potrebno barem sedamdeset posto cijepljenih, s dvije doze.

