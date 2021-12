Zaraze COVIDOM-19 u svijetu dosegnule su rekordno visoke brojke zadnji tjedan jer se varijanta omikron otela kontroli i vlade sada pokušavaju suzbiti njezino širenje, a pritom ne paralizirati već pogođena gospodarstva.

Gotovo 900.000 slučajeva u prosjeku potvrđeno je svaki dan u svijetu od 22. do 28. prosinca.

Brojne su zemlje dosad najviše rekorde potvrdile u prethodna 24 sata, među njima Argentina, Australija, Bolivija, Sjedinjene Države te mnoge europske države.

Studije su dosad pokazale da je omikron manje smrtonosan od prethodnih varijanata, no njegova visoka zaraznost mogla bi preplaviti bolnice oboljelima od COVIDA u nekim državama, a poslovni svijet pokušava nastaviti raditi bez radnika kojima su vladini dužnosnici naredili karantenu.

Znanstvenici u Južnoj Africi ustanovili su da su T-stanice, a one su ključni dio druge crte obrane imunog sustava, vrlo učinkovite u prepoznavanju i napadu na omikron čime priječe da brojne infekcije prerastu u tešku bolest.

Politički lideri u nekim nacijama strahuju od ekonomskog učinka izoliranja brojnih radnika u kući te razmatraju skraćivanje vremena izolacije nakon izloženosti COVID-u.

Španjolska je tako u srijedu objavila da skraćuje vrijeme izolacije s deset na sedam dana, a Italija planira ublažiti mjere izolacije za one koji su bili u kontaktu s osobama u kojih je potvrđen koronavirus.

Početkom tjedna američke zdravstvene vlasti objavile su nove smjernice za skraćenje izolacije s deset na pet dana, za osobe koje su asimptomatske.

"Veoma sam zabrinut da omikron, koji je lako prenosiv i širi se istodobno kad i delta, vodi do cunamija slučajeva", rekao je direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ocijenivši da ta dvostruka prijetnja vodi do naglog porasta broja hospitalizacija i smrtnih slučajeva.

Francuski ministar zdravstva Olivier Veran rekao je da prosječno svake sekunde dva Francuza budu pozitivna na COVID-19 i da je Francuska potvrdila 208.000 slučajeva u samo 24 sata, što je nacionalni, ali i europski rekord.

Britanija, Italija, Španjolska, Portugal, Grčka, Cipar i Malta, sve te zemlje potvrdile su u utorak rekordne brojke, a u SAD-u je sedmodnevni prosjek iznosio rekordnih 258.312 zaraženih, prema podacima koje je Reuters prikupio u srijedu. Prethodni rekord iznosio je 250.141 u siječnju 2021.

"Unatoč eksploziji infekcija broj umrlih zbog COVID-a manji je usporedivo s prethodnim razdobljima", kaže Rochelle Walensky iz Američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

"Trenutačni sedmodnevni prosjek kreće se oko 240.400, što je 60 posto više u odnosu na prethodni tjedan, postotak hospitalizacije je 14 posto viši te iznosi 9.000 na dan u tom razdoblju. Broj umrlih manji je za 7 posto i iznosi 1.100 na dan", dodaje Walensky.

Neki stručnjaci dvoje u opravdanost skraćenja izolacije za asimptomatske infekcije strahujući da bi zaraze mogle zbog toga rasti. Ta nova direktiva ne zahtijeva testiranje kojim bi se potvrdilo da osoba koja se vraća na posao više nije zarazna.

"Pokušavaju postići ravnotežu: očuvati načela javnog zdravlja, a istodobno ne morati zatvoriti zemlju", rekao je dr. Anthony Fauci, glavni savjetnik američke vlade za zarazne bolesti objšnjavajući nove smjernice.

Britanija je u srijedu potvrdila 183.037 slučajeva COVIDA-19, novi rekord za 50.000 viši nego prethodni dan, pokazali su podaci.

Britanski premijer Boris Johnson rekao je da neće donijeti nova ograničenja ove godine radi sprečavanja omikrona koji sada čini oko 90 posto svih zaraženih.

Vlade su sve zabrinutije gospodarskim učinkom golemih brojeva radnika koji moraju u izolaciju jer su bili u kontaktu sa zaraženima.

"Ne možemo jednostavno svakoga izolirati samo zato jer se našao na određenom mjestu u određeno vrijeme", rekao je novinarima australski premijer Scott Morrison.

Morrison želi hitne promijene propisa za testiranje na covid-19 kako bi se ublažio pritisak na centre za testiranje i laboratorije koji su pretrpani.

I dok Španjolska i Italija donose mjere za ublažavanje izolacije, Kina ne odustaje od politike nulte tolerancije na COVID.

Stoga je već sedmi dan u izolaciji 13 milijuna ljudi u Xianu, glavnom gradu središnje pokrajine Shaanxi jer je 151 novih slučajeva zaraze potvrđeno u utorak no nijedan s omikronom.

"Samo želim kući", rekao je 32-godišnji mehaničar koji je bio u gradu na poslu prošli tjedan kada je grad doslovce zatvoren izoliran od ostatka svijeta.