Barem četiri osobe za koje se sumnja da su prekršile stroge kineske mjere protiv koronavirusa javno su osramoćene u gradu na jugu zemlje.

Državni mediji izvijestili su u srijedu da su vlasti prijestupnike u bijelim zaštitnim odijelima provele ispred gomile ljudi u gradu Jingxi u autonomnoj regiji Guangxi.

Osobe su optužene da su pomagale ilegalnim migrantima da prijeđu granicu iz susjednog Vijetnama.

Od početka pandemije, kineske nacionalne granice zatvorene su zbog strahova od uvoza slučajeva koronavirusa.

Kratki videi koji kruže društvenim medijima u utorak prikazuju osobe kako nose kartone sa svojom fotografijom i imenom, dok ih kroz bučne ulice vode dva zaštitara. Paradu su nadgledali deseci policajaca, neki od njih naoružani.

"Whole process #democracy" in #CCPChina. At Jingxi County in #Guangxi Province, Cultrual Revolution style public denouciation of human trafficking at China-Vietnam border, as well as violation of pandemic control measures. #中共國 的「全過程民主」 pic.twitter.com/adoWN6oP0I