Sindikat policijskih službenika žali se na nedostatak zaštitne opreme i sredstava u situaciji epidemije koronavirusom. Ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću uputili su pismo sa zahtjevom za hitnim poboljšanjima uvjeta rada.

Sindikat policijskih službenika navodi kako policajci na terenu nisu opremljeni niti minimumom zaštitne opreme i sredstava, te ističu kako je samo pitanje vremena kada će se zaraziti netko od policijskih djelatnika.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Svakodnevno zaprimamo opravdane pritužbe policijskih službenika s terena povodom loše, a u nekim ustrojstvenim jedinicama gotovo nikakve, opremljenosti policijskih službenika i zaposlenika sa zaštitnom opremom i sredstvima iako se nalazimo u krajnje ozbiljnom epidemiološkom stanju u državi uzrokovanog virusom COVID-19.

Od prvog dana pojavljivanja ovog virusa u Hrvatskoj policijski službenici, koji svakodnevno obavljaju policijski posao i primjenjuju policijske ovlasti prema građanima i stranim državljanima, nisu opremljeni niti minimumom zaštitne opreme i sredstava (dezinfekcijska sredstva, rukavice, maske, naočale, odijela i sl.), odnosno u nekim ustrojstvenim jedinicama podijeljena su sredstva kojima je čak istekao i rok trajanja, dok u nekim policijskim postajama nema niti sapuna i ubrusa za ruke.

Puka je sreća da nitko do sada od policijskih službenika nije obolio niti je u karanteni, odnosno samoizolaciji, ali je samo pitanje vremena kada će se to početi događati s ovakvim načinom pristupa ovoj situaciji unutar samog sustava i kada će nastupiti kolaps.

Razumijemo nastalu situaciju s kojom se Hrvatska do sada nije nikada susrela i koja od svih građana, pa tako i policijskih službenika, na određeni način traži maksimalnu disciplinu i pridržavanje uputa stručnih osoba kako bi se suzbilo daljnje širenje virusa.

Međutim nebrigu države za onu kategoriju službenih osoba koje aktivno svojim radom neposredno sudjeluju u provođenju propisanih mjera i radnji Nacionalnog stožera civilne zaštite ne možemo razumjeti i krajnje je osuđujemo iz dva razloga.

Prvi razlog je da su policijski službenici kategorija službenih osoba koje su se dužne izložiti opasnosti u svom radu, ali ta činjenica ne daje za pravo državi da ne brine o njihovoj sigurnosti i zaštiti zdravlja, a drugi da ovakvim neodgovornim ponašanjem sami policijski službenici mogu postati prijenosnici virusa drugim osobama, a da to ni ne znaju.

Primjera radi, policijske službenike upućuje se na zadaće sa sanitarnim inspektorima koje se odnose na provjeru kršenja mjera samoizolacije koja je određena rješenjima sanitarnih inspektora i tom prilikom policijski službenik ima jednokratnu zaštitnu masku, koju mora čuvati, iako je jednokratna jer ih nema u dovoljnoj količini, naočalama i rukavicama, dok s njim postupa sanitarni inspektor koji pak ima potpunu opremu (zaštitno odijelo, specijalna maska i druga zaštitna sredstava) o kojima policijski službenici očito za sada mogu samo sanjati.

Stoga s opravdanim razlogom postavljamo Vam pitanje je li zdravlje policijskih službenika i njihovih najbližih osoba manje bitno? Po izjavama stručnih osoba virus se može zadržati na odjevnim predmetima i njihovim dijelovima do 12 sati, a u konkretnom slučaju radi se o specijaliziranim zadaćama na koje se policijski službenici upućuju i bez određenih naputaka o postupanju.

Ne trebamo Vas onda niti upoznavati kako je tek policijskim službenicima prilikom obavljanja redovnih zadaća koje svakodnevno obavljaju ni ne znajući je li neka osoba prema kojoj postupaju zaražena COVID-19 virusom ili ne.

Krajnje je neozbiljno od građana tražiti poštivanje određenih odluka i pravila ponašanja u cilju suzbijanja širenja virusa, a s druge strane od policijskih službenika zahtijevati izvršavanje određenih zadaća u kojima izravno dolaze u dodir s virusom s minimalnom ili gotovo nikakvom zaštitom i time ugrožavaju ne samo svoje živote i zdravlje već i živote i zdravlje drugih osoba.

Isto tako glavni ravnatelj policije do sada nije donio nikakvu odluku ili naputak za postupanje policijskih službenika u konkretnim situacijama niti je odredio organizaciju rada za vrijeme trajanja epidemije što je nedopustivo pa Vas pitamo je li naš glavni ravnatelj policije na poslu ili na godišnjem odmoru i kada se misli oglasiti i dati jasne upute svim policijskim službenicima.

Stoga, poštovani Ministre, od vas očekujemo da odmah, bez odgode, poduzmete sve mjere i radnje u cilju osiguranja potrebnih zaštitnih sredstava i opreme policijskim službenicima koja su im nužno potrebna kako bi na siguran način obavljali svoje poslove i zadaće, kojih će svakodnevno biti sve više, i kako nakon tih zadaća ne bi ugrožavali živote i zdravlje svojih obitelji i drugih osoba s kojima su u kontaktu.

Isto tako zahvaljujemo svim policijskim službenicima koji, bez obzira na nastalu situaciju, svakodnevno obavljaju svoje policijske zadaće s minimalnim ili gotovo nikakvim zaštitnim sredstvima, a koji su do sada tu požrtvovnost pokazali nebrojen broj puta u mnogim kriznim situacijama do sada riskirajući svoj život i zdravlje.

Ovim dopisom nije nam cilj širiti paniku na već onako tešku i složenu situaciju u državi u kojoj smo se našli i zato smo s njim do sada čekali i pokušavali s određenim kontaktima rješavati situaciju na terenu koja se do danas znatno nije promijenila, stoga nas zabrinjava trenutna nebriga i nemar određenih rukovodećih policijskih službenika koji ovu situaciju još uvijek ne smatraju krajnje ozbiljnom i koji su trebali do sada donijeti određene upute i odluke te osigurati policijskim službenicima svu potrebnu zaštitnu opremu i sredstva kako bi policijski službenici na siguran način obavljali svakodnevne zahtjeve i za život i zdravlje ugrožavajuće zadaće.

Naime, ova situacija u Hrvatskoj traje 24 dana, a u svijetu već duže vrijeme, i više ne prihvaćamo izgovor da do sada nije bilo dovoljno vremena.

Stoga, poštovani Ministre, ako neki rukovodeći policijski službenici i osobe u Ministarstvu koje su nadležne za osiguranje uvjeta rada policijskih službenika nisu kompetentne i dorasle situaciji i izazovima njihovih radnih mjesta, došlo je vrijeme da im se zahvalite i da ih razriješite tih tereta i na njihova mjesta postavite ljude koji će ozbiljno shvatiti ovu situaciju i svojim znanjem i kompetencijama osigurati da služba i u ovakvim izvanrednim okolnostima funkcionira", navodi Sindikat u priopćenju.