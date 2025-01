Uznemiravao kćer poznatog pjevača, mladića nokautirao šakom u glavu: "Dobacivao mi je da izgledam kao..."

Kćer poznatog hrvatskog skladatelja i pjevača koja se također bacila u glazbene vode uznemiravao je u centru Zagreba muškarac koji je na kraju i uhićen.

"S bratićem sam bila u lokalu Alcatraz u Preradovićevoj. Sjedili smo prvo na terasi, a onda smo se prije zatvaranja pred zoru preselili na nogostup nasuprot lokala s dvojicom mladića koje smo upoznali unutra. Dok smo razgovarali, najednom mi je jedan muškarac počeo dobacivati da dođem do njega, da izgledam kao Harry Potter, kakvi su mi to likovi itd. Rekla sam mu nekoliko puta da me ostavi na miru i da se makne, ali nije prestajao s upadicama pa je došao do mog bratića te ga udario šakom u glavu. I odgurnuo ga je, pa je pao na pod, a kad sam vidjela krv na njegovoj glavi, počela sam histerizirati. Upomoć su nam pritekli djelatnici bara, a kad su napadača razdvojili od mog bratića, on mi je rekao: 'Sviđaš mi se'", ispričala je D. G. D., piše Jutarnji list.

Mladića B. R. (26), koji je uhićen, policija tereti da je u 4:45 na uličnom prostoru ispred kafića narušavao javni red i mir tako što je prišao M. M. te ga odgurnuo i dok je ležao na tlu udario ga nekoliko puta šakom u glavu.

Od udaraca je na kraju oštećeni M. M. zadobio ozljede te je po zaprimanju u KBC Sestre milosrdnice zaradio jedan šav na glavi. B. R. je uhićen i prijavljen za kršenje članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Potom je uslijedio i sudski postupak pa je sudac odlučio napadača novčano kazniti s 1000 eura te ga je obvezao i na plaćanje 100 eura sudskih troškova.

Pročitajte i ovo teška nesreća 34-godišnjak poginuo na mjestu: Autom se zabio u betonski zid pa u stup i preokrenuo se na krov

Pročitajte i ovo Pravoslavni Božić Veleposlanica Srbije demonstrativno napustila Pupovčev domjenak: "Ja to jednostavno ne podržavam"