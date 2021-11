Dnevnik Nove TV bio je u čakovečkoj bolnici s liječnicima, medicinskim sestrama i fizioterapeutima te najtežim pacijentima.

Kako izgleda borba za život pacijenata koji se liječe u jedinici intenzivne skrbi?

Dnevnik Nove TV bio je u čakovečkoj bolnici s liječnicima, medicinskim sestrama, fizioterapeutima, ali i najtežnim pacijentima. Ne propustite čuti svjedočanstva onih koji su skinuti s kisika.

U Hrvatskoj je, podsjetimo, u posljednja 24 sata zabilježeno 4926 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a umrle su 62 osobe. Trenutno je 30.541 aktivni slučaj, a među njima je 2591 pacijent na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 317 pacijenata.

Stanje u bolnicama u pojedinim dijelovima Hrvatske sve je teže iz sata u sat. Zbog teške situacije s epidemijom koronavirusa u Splitu medijima su se jutros obratili splitski gradonačelnik Ivica Puljak i ravnatelj splitskog KBC-a Julije Meštrović ispred Klinike za infektologiju na Križinama.

"Nalazimo se u izvanrednom stanju, ovo što sam vidio u bolnici je izuzetno potresno. Tamo sam vidio ljude koji se bore za svoj život. Nije više vrijeme za relativizaciju nego da svi budemo odgovorniji da spasimo živote koji se još mogu spasiti", rekao je Puljak.



Ivo Ivić, predstojnik splitske Infektologije, rekao je da mu se više gadi govoriti o brojkama: "Sve se pretvorilo u bezlične brojke, a radi se o ljudima s imenima i prezimenima. Neka prosvjednici dođu ovdje i neka objašnjavaju obiteljima onih koji odlaze na groblja u crnim vrećama i limenim sanducima da je to tako trebalo biti. A mi jako dobro znamo da to nije tako trebalo biti. Od 1. lipnja do danas 80 posto ljudi koji su umrli nisu trebali umrijeti. To je jedina istina, sve drugo su tlapnje, koje nisu ništa drugo nego teška neodgovornost".

