Zbog vrlo teške situacije u splitskom KBC-u sazvana je izvanredna konferencija za novinare. Anesteziolog Božidar Duplančić posebno je apelirao na građane da ne vjeruju teorijama zavjera.

Božidar Duplančić, anesteziolog splitskog KBC-a, pozvao je sve građane da se počnu odgovorno ponašati, nose maske u zatvorenom prostoru, održavaju distancu, peru ruke i, iznad svega, da se cijepe.

"Ljudi vjeruju raznim teorijama zavjere. To su sve gluposti. Tko god ne vjeruje može doći u bolnicu na Križinama u prizemlje, koje je čitavo pretvoreno u jedinicu intenzivnog liječenja, baš kao i cijeli drugi kat. To nisu tlapnje, bajke ni laži. Svaki dan u Hrvatskoj umre po 40, 50 ili 60 ljudi, više nego što ih je poginulo u vrijeme Domovinskog rata", rekao je Duplančić na konferenciji za novinare pred infektologijom splitskog KBC-a.

"Svi se busamo u nekakvo svoje domoljublje, u hrvatstvo, hvatamo se za lijevu stranu prsiju kad svira himna, a ponašamo se neodgovorno. Ja prvi, a puno se odgovornije ponašam nego većina naših sugrađana. Apsolutno je vrijeme da pokušamo spasiti što se spasiti da", poručio je Duplančić.

Najteži trenuci

Ivanka Ercegović, glavna sestra splitskog KBC-a, ispričala je da je prije COVID-a na jedinici intenzivnog liječenja na Križinama bilo osam postelja te je radilo do 25 sestara. Sad samo u COVID-u radi 150 sestara jer imaju 50 bolesnika u jedinici intenzivnog liječenja. "Sve je to teško i zahtjevno, ali sam iznimno ponosna na njihov rad. Ne može nas srušiti sve ovo što čujemo vani i svi komentari kojih će vjerojatno biti i na ovu reportažu", rekla je Ercegović.

Dodala je da ljudima koji tu rade teško pada to što do svega ovoga nije moralo doći, bar ne u tolikoj mjeri. "Razlika bi bila leži li sad na intenzivnoj 15 ili 50 bolesnika. Svima nam je teško sve to gledati i proživljavati ove dvije godine", kaže Ercegović, dodajući da ljudi ostaju po 240 sati mjesečno u bolnici.

Zbog teških uvjeta imaju i psihološku pomoć u bolnici, ali kaže da ipak najbolje pomažu jedni drugima u teškim situacijama. Ispričala je i kako izgleda trenutak kad pacijentu kažu da ga trebaju staviti na respirator. "To su teški momenti. Ljudi u tim trenucima teško dišu, ne mogu baš razgovarati, ali naravno da imaju potrebu da se javimo njihovima doma. Da im kažemo i objasnimo da će to biti četiri ili pet dana, da će sve biti u redu, da će biti uspavani... Zapravo im nastojimo olakšati te trenutke", rekla je Ercegović.