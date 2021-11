Zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a putem video linka održana je u središnjici HDZ-a na Trgu žrtava fašizma u Zagrebu, a nakon nje se medijima obratio predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković i komentirao aktualna pitanja.

Osvrnuli smo se na sva aktualna događanja te na unutrašnja pitanja, kazao je nakon sjednice predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković te ponovio: ''Vlada i Stožer su bili vrlo obazrivi u odnosu na druge gdje smo pažljivo kalibirali mjere''.



''Nema nikakvih dilema - prosvjedi su imali dominatno politički karakter i na njima su bili lideri političkih stranaka koji pokušavaju profitirati na koroni'', kazao je osvrnuvši se opet na prosvjed u subotu.



''Svatko tko je to pratio, vidio je jasan politički predznak, ali nismo mi jedini. Mi smo cijelo vrijeme bili pažljivi. Ovo nije bio prosvjed protiv cijepljenja, to sam rekao i jučer u Sloveniji, nego prosvjed protiv testiranja'', istaknuo je Plenković.



''Naši građani imaju priliku birati između anarhije i neodgovornih i onih koji su za red i ta razlika će se sada jako vidjeti jer će Vlada predložiti izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti'', kazao je Plenković nakon što je ranije danas ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica predstavio detalje izmjena zakona kojim će se kažnjavati odgovorne osobe na čelu javnopravnih tijela.

''Prosvjed je okupio različite karaktere, a među njima su bili i oni koji su imali čist politički motiv. U demokracijama je to normalno. Mi smo pogodili mentalitet naših ljudi i zato smo bili vrlo obazrivi u mjerama koje smo poduzimali. Što se tiče našeg mentaliteta, prije svega bih vodio računa o onome što smo radili kalibrirajući mjere. Vlada nema luksuz voditi se samo logikom zdravstvene zaštite ili epidemioloških mjera. Mi ne možemo jamčiti da će se svi pridržavati mjera koje su na snazi. Mjerama smo omogućili što normalnije funkcioniranje'', kazao je Plenković.



''U Hrvatskoj neće biti obaveznog cijepljenja'', ponovio je te kazao da zato i postoje COVID potvrde. "Austrija ide korak dalje, procijepila je veći broj ljudi, ide smjerom koji najavljuje obvezno cijepljenje. Rekli smo da toga neće biti u Hrvatskoj i zato postoje COVID potvrde da ponude alternativu. Čuli smo poruku dijela građana koji imaju strah od cijepiva, to poštujemo. Radi toga da bi mogli normalno funkcionirati, kažemo - ok, ako se ne želite cijepiti, testirajte se i vidite jeste li zdravi. Što se tiče primjene Zakona koji će biti donesen, on će se primjenjivati na sve", naglasio je Plenković.

Odgovarajući na novinarska pitanja vezano uz Ured predsjednika i odbijanje COVID potvrda kazao je da se može dogoditi situacija da netko od djelatnika kaže da je na radnom mjestu, a da je osoba došla na posao bez COVID potvrde. Ali što - ''dolazi sanitarni inspektor i kaže dobar dan, dolazim vidjeti što se zbiva. Što, neće ga pustiti? Što je Ured predsjednika vojni objekt? Ured predsjednika nije vojni objekt, kao ni Vlada ni Sabor. To su obične bezvezarije''.



Plenković: ''Svi ti junaci se boje male bijele vatice. Vlada nema luksuz da bude profiter na tuđoj smrti''

Burno u duelu Bačić-Raspudić: ''Izgleda da Bačić zna pitanje i prije mene''; ''Ukidanje COVID potvrda znači širenje epidemije''

Što se tiče informacije da predsjednik Republike Zoran Milanović neće biti na ručku s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, Plenković je rekao da je Milanoviću bilo ponuđeno da bude domaćin večere ili ručka: ''To je odbio, ja sam preuzeo da budem domaćin i večere i ručka. Otkud to kao tema? Koga to briga? To se događa već ne znam koliko puta - što se to zbiva pa da morate smiješne teme koje baca u eter mene pitati. Idite gore i pitajte ga zašto nije htio biti domaćin ručka i večere, ne meni zahvaljujući kojem Macron dolazi. Macrona sam pozvao ja, ja sam mu domaćin. Ponuđeno je Milanoviću da bude domaćin ručka ili večere, on je to odbio. Mi smo ponudili kao dobri domaćini, on to odbija. Sada me pitate da li se možemo ili ne možemo nešto dogovoriti?"