Danas su se u školske klupe počeli vraćati učenici razredne nastave, no u školu ipak nisu došla sva djeca.

''Moja Sara je sada u školi, 4.razred, pa ću kada dođe kući znati kako joj je bilo nakon dugog izbivanja s nastave zbog karantene. Nakon svega toga nadam se boljoj situaciji, iako sam za to da u školu idu svi ili nitko'', odgovorila nam je jedna čitateljica na pitanje kako izgleda povratak djece u vrtiće i školske klupe uz posebne mjere.

Ipak, u školu nisu otišli svi. ''Moja nije išla danas. Nisam za to da ide do kraja'', kaže jedna čitateljica i nije jedina. ''Moje nije išlo, a neće ni ići do kraja. Jer ako oni misle da su djeca njihovo vlasništvo malo su se zeznuli'', smatra druga žena.

Djecu veseli susret s prijateljima

''Moje dijete nije išlo, ali vidjela sam drugu djecu. Nikakvog razmaka nema među njima. Svi su na hrpi, po njih 30'', jedan je od komentara čitatelja.

Dok su na snazi bile stroge mjere za suzbijanje koronavirusa djeca se nisu mogla družiti sa svojim prijateljima. Brojni su roditelji tako otkrili i da je njihovu djecu povratak u školu – razveselio. ''Moji su u školi i sretni su što vide prijatelje'', ''Sin je išao u školu i kaže da je bilo super. Odmora nema, ali imaju pauze u razredu. Kaže da su im lijepo objasnili čega se treba pridržavati i to je to'', samo su neki od komentara roditelja čija djeca od danas ponovno nastavu slušaju u školi.

''Ja sam svoju poslala! Kako tako kad tad će morati u školu! Dijete mi je sretno kao nikada'', kazala je majka jedne školarke.

''Moje krenulo i odmah se vratilo. Tko će iz djeteta istjerati strah'', ''Naš trećaš je išao nakon dugo vaganja, a rezultate ćemo vidjeti za dva-tri tjedna. Nadamo se dobrom imunitetu i povratku u normalu'', kažu pojedini roditelji.