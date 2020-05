Puno posla od ponedjeljka će imati i ravnatelji škola diljem Hrvatske. Malo je reći da su na mukama otkako su dobili upute za organizaciju nastave. Neke mjere su ih bacile u nevjericu, a objavljene upute nisu umirile ni roditelje. Mnogi zazivaju da se problem oko ostanka s djecom riješi s – poslodavcima.

Ravnatelje u školama čeka paklen tjedan. Dio preporuka zavoda za javno zdravstvo je, kažu, teško izvediv. ''Ja ne znam koja to škola u Hrvatskoj može izvesti da svaka odgojno-obrazovna skupina ima svoj sanitarni čvor. To, jednostavno, uz najbolju volju i želju, u zgradama nije moguće realizirati'', kaže Natko Duvnjak, ravnatelj Osnovne škole Jurja Dalmatinca u Šibeniku.

Realizacija nastave, kaže, uvelike ovisi o tome koliko će djece doći. ''Prve informacije koje dobivamo od roditelja je da ipak veliki dio roditelja djecu zasad ipak želi ostaviti kući'', rekao je Duvnjak.

Iako bi to htjeli mnogi roditelji, brojni nemaju izbora. ''Mislim da će to biti veliki šok za povratak. Tako da baš ukoliko budemo morali ćemo se vratiti'', kaže Osječanka Ana.

''Smatram da je u ovoj situaciji sva odgovornost prebačena na roditelje. Sami ćemo bit krivi ako nam se djeca razbole ili ako to prenesemo nekome drugim, onda će bit hajka na nas'', rekla je Zagrepčanka Ksenija.

Zabrinuti roditelji

Profesorica Gordana Buljan Flander iz Poliklinike za zaštitu djece upozorava da roditelji ne mogu preuzeti odgovornost za takvu odluku kad nemaju dovoljno informacija.

''Puno roditelja nas zove i pita jesu li ovo odluke koje ostvaruje pravo djeteta na školovanje ili su to odluke kojima se zapravo čuvaju djeca onih roditelja koji nemaju kamo s djecom. Naravno da treba pomoći roditeljima koji nemaju kamo s djecom, ali isto tako roditelji u ovoj situaciji znaju meni reći: 'Ja neću poslati dijete u školu jer se bojim korone', a drugi: 'Ja ću poslat dijete u školu jer se bojim da ću izgubiti posao'. Znači, je li to onda to u najboljem interesu djeteta ili su to neki drugi razlozi zbog ovakve nejasne odluke?'', pita se Buljan Flander.

''Odluka stavlja djecu u rizik''

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević predlaže da nastava za sve završi online. ''Ova odluka stavlja djecu, stavlja njihove obitelji u potencijalne nove rizike, u nove uvjete, u nova pravila. Dakle, djecu koja su tijekom ove školske godine u više navrata mijenjala svoju svakodnevicu sada ponovno stavljamo u jednu novu situaciju'', kaže Pirnat Dragičević.

Kako god se okrene, roditeljima koji moraju raditi treba rješenje, pa ima i onih koji zazivaju da se to riješi s poslodavcima. ''Možda je trebala ipak Vlada poslati nekakav prijedlog poslodavcima u slučaju da oba roditelja moraju ići na posao, da u tom slučaju jednom omogući ili nekakvo plaćeno bolovanje, produljenje'', kazao je Damir iz Zagreba.

Buljan Flander: ''Roditelji trebaju jasne upute''

Psihoterapeutkinja Buljan Flander napominje da je s psihološkog aspekta ''jako važno da roditelji dobiju jasne informacije, jasne upute, jasnu strukturu i da odluka bude ista za svu djecu''. A mi smo dobili – konfuziju.

Ivana Valjak Ilić iz inicijative Nastavnici organizirano kaže da su upute vrlo komplicirane. Smatra da ne postoji odgojno-obrazovna ustanova u Hrvatskoj koja bi mogla ispuniti upute HZJZ-a kako bi djeca bila sigurna. Dodaje i da je veliki problem i ocjenjivanje učenika jer će jedni nastavu slušati iz učionica, a drugi iz svojih domova.

''Tu ne može biti govora o ravnopravnosti. Osim toga, učiteljima se stalno spočitava da netko drugi radi njihov posao, što naprosto nije istina. Škola na trećem je hvalevrijedan projekt, međutim on nije dovoljan za učenike. Kolegice u razrednoj nastavi predano rade svaki dan – bilo putem elektroničke pošte ili drugih komunikacijskih kanala. Mislim da će to biti teško uskladiti s otvaranjem škola'', smatra Valjak Ilić.

Dodaje da bi Ministarstvo znanosti i obrazovanja ipak trebalo promisliti o novim modelima rada na daljinu.

