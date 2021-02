Crnogorske zdrastvene vlasti očekuju da će kod 23 uzorka koje su poslali na analizu u njemačke laboratorije biti izoliran novi soj koronavirusa, priopćila je u ponedjeljak epidemiologinja Marija Božović te istaknula da se rezultati iz laboratorija u Berlinu očekuju do kraja tjedna.

Ona je podsjetila da je crnogorski Institut za javno zdravlje, zbog nemogućnosti analize u laboratorijama u Crnoj Gori, u Berlin prije tjedan dana poslao 40 uzoraka koronavirusa, od kojih se za 23 sumnja da je riječ o novom soju. Bez navedene analize ne može se znati je li riječ o britanskom, južnoafričkom ili brazilskom soju, a svi zaraženi imaju iste simptome, navodi crnogorska epidemiologinja.

"Još uvijek nismo dobili konačne rezultate, očekujemo ih do kraja tjedna. Očekujemo da će vjerojatno jedan dio uzoraka od tih 23 biti pozitivan na novi soj", rekla je Božović za RTCG, navodeći da će zdravstvene vlasti, nakon što se potvrdi prisustvo novog soja predložiti strože epidemiološke mjere.

Za ulazak u Crnu Goru odnedavno nije potreban negativan test na koronavirus, dok cijepljenje u toj zemlji još uvijek nije počelo.

Ministrica zdravlja Jelena Borovinić Bojović ranije je najavila da se početak cijepljenja može očekivati najkasnije početkom veljače te da će se prvo koristiti cjepiva koja su odobrile zdravstvene vlasti Europske unije. Istodobno vlasti u Podgorici dogovorile su isporuku 150 tisuća kineskih i 50 tisuća doza ruskih cjepiva.

Kod deset posto crnogorske populacije potvrđen koronavirus

Nakon što danas crnogorski Institut za javno zdravlje objavi broj novozaraženih, Crna Gora će prijeći brojku od 62 tisuće stanovnika kod kojih je od početka pandemije potvrđen koronavirus, što čini deset posto populacije te zemlje. Tijekom siječnja u Crnoj Gori dnevni prosjek novih slučajeva infekcije iznosio je nešto ispod 500.

Od početka pandemije od posljedica zaraze virusom COVID-19 preminulo je 805 osoba, više nego 0,1 posto ukupne populacije koja ima 620 tisuća stanovnika.

UN: Crnogorsko gospodarstvo nakon španjolskog najpogođenije krizom u Europi

Prema procjenama Ujedinjenih naroda, gospodarska kriza koju je proizvela pandemija koronavirusa žestoko će pogoditi Crnu Goru. Crnogorsko će gospodarstvo, prema riječima Davida Putina, ekonomiste u timu UN-a koji djeluje u Crnoj Gori, biti drugo najviše pogođeno u Europi, odmah nakon španjolskog.

“Nažalost, crnogorsko gospodarstvo jedno je od najteže pogođenih u Europi, naša je procjena da će Crna Gora predstavljati drugu najviše pogođenu ekonomiju u Europi, poslije Španjolske. Razlog je jasan, Crna Gora je malo otvoreno gospodarstvo, koje zavisi od turizma”, kazao je Putin za RTCG.

On navodi i da projekcije UN-a za Crnu Goru nisu toliko loše kao MMF-ove. "Postoje određeni indikatori koji govore da će doći do poboljšanja i vraćanja u normalu, posebno kada dođe do cijepljenja. Cijepljenje nije važno samo za Crnu Goru nego i za turiste koji posjećuju Crnu Goru, za Rusiju, Srbiju...", rekao je Putin.