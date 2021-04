Pred kolapsom je i Berošev koncept organizacije rada bolničkog zdravstvenog sustava. COVID pacijenti pune bolnice, liječnici se prebacuju na te odjele pa se hladni pogon usporava - od danas i u najvećoj bolnici u državi. Pristup "ono što nije hitno može čekati" ne sviđa se udruzi pacijenata. Još manje im se sviđaju liste čekanja i za hitne operacije koje već postoje u pojedinim bolnicama.

Gužva je u najvećoj bolnici u državi. Priljev hitnih pacijenata u KBC Zagreb se povećao, no ljudi još zaziru od dolaska u bolnicu. Upravo zbog toga oni koji i dođu su u težem stanju.

''Puno je nepokretnih teško bolesnih koji možda dolaze i kasnije nego što bi trebali. To se najbolje vidi po broju prijema koji je za 40, 50 posto veći, prijema u bolnicu. Za svakog pacijenta se nakon nekog doba dana traži slobodna postelja'', istaknuo je pročelnik Objedinjenog bolničkog hitnog prijema iz KBC Zagreb Ivan Gornik.

Dolaze pacijenti koji bi inače išli u KB Dubravu, a liječnici odlaze pomagati u druge ustanove. Zbog pretrpanosti, na Rebru je od danas reduciran hladni pogon za 20 posto. ''Dio osoblja je angažiran u drugim ustanovama prvenstveno u KB Dubravi. Tamo pokrivamo dvije intezivne jedinice od 14 postelja i dva odjela od 24 postelje. Uz to mi smo i ovdje u KBC Zagreb organizirali dvije intezivne jedinice za COVID bolesnike, ukupno 17 postelja i još imamo dva odjela s 32 postelje'', kazao je Ante Ćorušić, ravnatelj KBC-a Zagreb.

A postoji mogućnost i da otvore još jedan COVID odjel. Jer kapaciteti se popunjavaju, a punom parom radi i post COVID ambulanta. ''Imamo puno bolesnika, s teškom kliničkom slikom, s teškim pneumonijama, to su sada mahom i mlađi ljudi'', rekao je Gordana Pavliša iz Klinike za Plućne bolesti Jordanovac.

Koliko god se zakompliciralo s COVID bolesnicima, naglašavaju da maligne dijagnoze neće čekati. Tako je i u Klinici za tumore KBC-a Sestre Milosrdnice. No otežani su preventivni pregledi. Nemaju COVID odjel, ali i njihovih 100-ak djelatnika je na ispomoći u Dubravi.

U KBC-u Split trenutačno ih tješe stabilnije korona brojke.Borba protiv tog virusa i ovdje je usporila hladni pogon. Slavica Dajak, pomoćnica ravnatelja KBC-a Split kaže kako su se liste čekanja povećale. ''Sigurno kad sve ovo završi, kirurgiju čeka jedan veći posao da se napravi sve ovo gdje nas je korona dovela'', istaknula je.



Vide se promjene na listama i u Rijeci, no daleko je to još od pravog čekanja, kaže ravnatelj bolnice. ''Jučer sam čitao da se na ultrazvuk srca u pojedinim ustanovama čeka i do godine dana. Kod nas praktički liste nije bilo prije korone, mogli ste ultrazvuk napravit za dva dana, a sad je to svedeno na dva tjedna'', napomenuo je Alen Ružić, ravnatelj KBC-a Rijeka.

Hrvatska liječnička komora: ''Nerealno je očekivati da će bez učinkovite nacionalne informatičke platforme uspjeti obavijestiti više od milijun građana te ih i procijepiti''

Županijski zavodi odgovaraju Berošu na prozivke: "Mi, liječnici i COVID bolnice smo iznijeli teret korone na svojim leđima"

Udruga pacijenata upozorava da se usluga, koliko god ona bila hitna ili ne, pacijentu mora omogućiti. ''Ustav nam osigurava zdravstvenu zaštitu svih građana, trebalo bi naći zamjenske alternative, a to je suradnja s ostalim zdravstvenim institucijama, posebno privatnog karaktera'', rekao je Josip Perić iz Udruge pacijenata.

Pravi boom na listama čekanja mogao bi tek doći, kada epidemija uspori. Tada će se vidjeti i prave posljedice za one koji nisu dobili terapiju na vrijeme, ili su odgađali odlazak liječniku. A epidemiji se još ne nazire kraj. Gotovo godinu dana - zdravstveni sustav rastegnut je do krajnjih granica.

Baršić: "Sigurno će se hladni pogon odgađati"

O svemu je sa Brunom Baršićem, voditeljem Kriznog stožera KB-a Dubrava razgovarala reporterka Valentina Baus.

"Sigurno će se hladni pogon odgađati. Normalno je ako se stotina ljudi i liječnika koji su radili prije, sada angažira na nekoliko punktova, koji nisu besposličarili, sada im rad manjka'', rekao Baršić.

Dodao je da je sigurno da će se neodgodivi zahtjevi i terapije osigurati i dalje. Je li sve moglo biti bolje organizirano, Baršić kaže da ovo nije jednostavna situacija. ''Ovdje rade infektolozi, internističke struke. Druge struke manje rade, ali naši kolege rade i u drugim bolnicama'', pojasnio je. Ravnatelj kaže da od 2000 zaposlenih u bolnici, svi rade.

Kaže i kako su trenutno na vrhuncu pretrpanosti zdravstvenog sustava, s preko 430 bolesnika. ''Mora pasti, ovo je prirodni proces koji ima svoj klimaks. Sve projekcije govore da ćemo od drugog tjedna imati silaznu putanju opterećanja bolničkog sustava'', optimističan je Baršić.

Dodao je kako ćemo sigurno imati manji broj COVID bolesnika, ali to ne može samo tako nestati. ''To je svijet prirode, virusi mutiraju i nepredvidivo je. Nadamo se da ovako nećemo živjeti, u to sam gotovo siguran'', istaknuo je.

KB Dubrava, nada se, će raditi normalno, iako će i dalje biti COVID odjela. Točan datum kraja, ne zna.





Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr