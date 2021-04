Odgovornost cijepljenja prebačena je na lokalne stožere. U Dubrovniku su se danas cijepili turistički djelatnici. Načelnik Stožera Dubrovačko-neretvanske županije Joško Cebalo otkriva sve o cijepljenju i epidemiološkoj situaciji u toj županiji.

Organizirano cijepljenje turističkih djelatnika počelo je u Dubrovniku na punktu u dubrovačkoj sportskoj dvorani, a cijepljeno je više od 400 ljudi. Punkt je obišla ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac, koja je izjavila kako je Dubrovnik izabran za početak cijepljenja zbog svojega značaja kao turističkog odredišta.

Načelnik Stožera Dubrovačko-neretvanske županije Joško Cebalo govorio je o planu cijepljenja u toj županiji.

"Mi smo do sada cijepili oko 17 posto ukupne populacije starije od 18 godina. Pred nama je završna faza faza ovog prvog dijela procijepljivanja i pred nama je cijepljenje prioritetnih skupina. To su turistički djelatnici", napominje Cebalo. Na pitanje kako će to izgledati, odgovara:

"Mi smo spremni organizirati veći broj punktova za procjepljivanje naših turističkih djelatnika. S obzirom na dostupnu količinu cjepiva mi smo spremni organizirati punktove za cijepljenje i na taj način poslati poruku sigurne destinacije. Tijekom idućeg tjedna trebali bi dobiti više od 7000 doza, no treba voditi računa kako treba cijepiti ljude i s drugom dozom. No, pred nama je ta treća faza, procijepljivanje prioritetnih skupina", kazao je Cebalo.

Govorio je i o testiranju na aerodromima, te testiranjima za goste s kruzera. "Na području županije imamo veći broj punktova za testiranje. Očekivanim dolaskom turista, morat ćemo organizirati dodatne punktove, odnosno veći broj punktova za cijepljenje. Na tim lokacijama ćemo testirati naše turiste, vrlo brzo očekujemo i početak testiranja u Zračnoj luci Dubrovnik. I hoteli će omogućiti turistima testiranje", kazao je.

Komentirao je i popuštanje mjera za područje županije.

"S obzirom na povoljniju epidemiološku situaciju mi smo za šire dubrovačko i otočko područje predložili popuštanje mjera. Za dolinu Neretve smo morali predložiti produljenje mjera, s obzirom na vrlo lošu epidemiološku situaciju. Predložili smo da sve osnovne i srednje škole, osim maturanata idu prema modelu C", rekao je zaključno Cebalo.

