Epidemiolog HZZJZ-a Bernard Kaić najavio je da idući tjedan počinje cijepljenje protiv gripe. Onima koji se nisu cijepili protiv COVID-a savjetovao je da prednost daju cjepivu protiv COVID-a, a onda poslije protiv gripe.

"Naravno da će, kada prođe četvrti val, makar neko vrijeme biti zatišje. Ali kada će taj četvrti val proći, mislim da to stvarno nitko ne može reći. Mi smo se prije tri tjedna nadali da smo dosegnuli nekakav plato, sada vidimo da ponovno rastu brojevi", kazao je epidemiolog kazao je epidemiolog Bernard Kaić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za Hrvatski radio.

Raste broj hospitaliziranih i umrlih, a cijepljenje kaska: "Najčešći odgovor kod bolesnika u post COVID ambulanti je 'bolje sam, ali...'"

Dođe li do paralelnog pojavljivanja gripe, skupa s koronavirsuom, zravstveni sustav bit će opterećen, potvrdio je Kaić.

Korona divlja, a gripa prijeti: Slijedi li nam tvindemija i kako razlikovati koronu od gripe?

"Bit će hospitalizacija zbog COVID-a, a i hospitalizacija zbog gripe, kao što ih svake godine imamo. Ima i teških oblika koji završavaju na intenzivnoj njezi, respiratorima i nakon gripe, isto kao i nakon COVID-a, samo ne u tolikoj mjeri naravno, od gripe puno manje. Kojeg će biti intenziteta jedna i druga bolest, stvarno nitko ne može sada reći", ustvrdio je epidemiolog Kaić te dodao kako građanima kao najbolja zaštita ostaje cijepljenje.

"Cijepljenje protiv gripe počet će idući tjedan, ali bih za sada onima koji se nisu cijepili protiv COVID-a savjetovao da prednost daju cjepivu protiv COVID-a, a onda poslije protiv gripe", poručio je.

Bernard Kaić osvrnuo se i na izjave Gordana Lauca:

"Spomenuta gospoda nisu ni infektolozi niti virolozi niti epidemiolozi koji se bave zaraznim bolestima. Oni savjetuju znanstveno, ali po meni oni su jednostavno došli u poziciju da se bave nečime čime se prije nikad u životu nisu bavili i naravno da se ni oni ne snalaze. Naravno da i oni imaju različite stavove o tome svemu. Recimo epidemiolozi koji se bave zaraznim bolestima i infektolozi, nikad nisu imali tako polarizirane stavove. Jer to za nas nije ništa novo. Jest novi virus i puno se novoga otkriva o njemu, ali nismo bačeni baviti se nečime što nismo nikada prije radili."

Što se tiče toga da se ljudi bolje da bi se morali ponovno cijepiti, iznosi svoj primjer. Kaže kako se cijepio tri puta.

"Cijepio sam se treći put. Prvo u siječnju, pa u veljači, prekjučer treći put. Nakon drugog puta sam se osjećao kao da imam gripu, nisam mogao ići na posao. Jedan dan sam ostao doma i još drugi dan sam se malo "vukao" okolo. Sada nakon trećeg puta sam se osjećao isto kao da imam gripu, ali puno mi je to bilo blaže nego nakon druge doze. Sto posto sam siguran da bi svih ovih tisuću ljudi koji su u bolnici, i onih stotinjak ljudi koji su na ECMO aparatu danas, i jučer, i sutra i sljedeće tjedne, jako rado zamijenili dva ili tri dana osjećaja gripe za to što proživljavaju. Meni je to totalno neshvatljivo razmišljanje", izjavio je.

''Građani trebaju slušati infektologe i epidemiologe koji se bave zaraznim bolestima'', zaključio je Kaić.