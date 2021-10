Korona bukti, ali ni gripa nije nestala. Osim protiv korone, važno se cijepiti i protiv gripe. Zbog slabijih mjera, gripa bi ove godine mogla biti jača i učestalija. Prijeti li nam tvindemija? Evo što kažu epidemiolozi.

Do sada je u Hrvatskoj prijavljeno oko 140 slučajeva gripe, rekla nam je Zvjezdana Lovrić iz HZJZ-a. Prvi slučaj u ovoj sezoni zabilježen je već sredinom kolovoza. Cijepljenje protiv gripe svake godine počinje u studenom, a za ovu je sezonu naručeno 650.000 doza cjepiva. U Hrvatsku je ovih dana stiglo prvih 260.000 doza čija je distribucija započela. Osim kod obiteljskih liječnika cijepiti se možete i u ljekarnama gdje je naručeno 15 do 20 tisuća doza.

Zbog pandemije korone, gripa nije nestala i zato je važno cijepiti se i protiv gripe koja, kao i korona, može uzrokovati teže oblike bolesti, upozorila je Lovrić.

Ministar Beroš je na današnjoj sjednici Vlade upozorio na mogućnost tvindemije, poklapanja pandemije korone i gripe, te je sve pozvao da se cijepe protiv gripe. Na mogućnost tvindemije upozorava i Lovrić, koja kaže kako je nezahvalno govoriti o predviđanjima za gripu, no ipak upozorava na mogućnost bržeg širenja virusa gripe zbog slabijih epidemioloških mjera.

"Nezahvalno je govoriti o predviđanjima za gripu, no već sada imamo nešto manje od 140 slučajeva. Prošle godine smo imali jako mali broj slučajeva gripe ili je uopće nije bilo, no imali smo jače mjere protiv covida. Sada su mjere značajno blaže, a imamo veliki broj slučajeva zaraze koronavirusom. Bit će gripe ove godine, no koliko će simptomi biti teški, nezahvalno je za predvidjeti", napominje.

Važno je naglasiti da gripa nije obična prehlada, već ozbiljna bolest čiji osnovni simptomi nagli početak, visoka temperatura, groznica, glavobolja, bol u mišićima prevladavaju nad onim respiratornim koji nastupaju kasnije. Gripa je teška akutna infektivna bolest s groznicom i tjelesnom temperaturom višom od 38˚C. Kod zdravih ljudi prolazi samoizlječenjem, a kod osoba u riziku često dovodi do komplikacija i smrtnih ishoda.

Zato je važno da se rizične skupine cijepe, ističe epidemiologinja. "Posebice je važno da se cijepe rizične skupine. Uvijek je savjet da se ljudi cijepe, čak i ako nisu u rizičnoj skupini. Važno je i kako bi se u ovoj situaciji rasteretio zdravstveni sustav", naglašava.

Prebolio sam koronu, kada se mogu cijepiti protiv gripe?

Otkrila nam je i koja pitanja najčešće ljudi postavljaju epidemiolozima. To je prije svega pitanje štiti li cjepivo protiv korone i protiv gripe. "Odgovor je ne, to su dva različita cjepiva", naglašava.

"Ljudi često pitaju i kada se mogu cijepiti protiv gripe oni koji su preboljeli covid, a odgovor je da se mogu cijepiti nakon izlaska iz izolacije ili onda kada se osjećaju dobro", istaknula je epidemiologinja.

Ivana Pavić Šimetin iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstva pojasnila je kako možemo razlikovati koronu od gripe.

"Za gripu je karakteristična visoka temperatura, a za covid gubitak osjeta i okusa. No ostali znakovi se ne mogu razlikovati. Skloni smo misliti da gripa ide s visokom temperaturom, dok covid može biti i s malo povišenom temperaturom. Svakako se treba javiti svom liječniku, on će procijeniti i poslati na testiranje", izjavila je Pavić Šimetin.

Odgovore na učestala pitanja o gripi pogledajte OVDJE.