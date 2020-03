Premijer njemačke savezne pokrajine Bavarske Markus Soeder predbacio je u petak Europskoj komisiji neučinkovitost u borbi protiv pandemije koronavirusa.

"Zapravo je ova kriza vrijeme za Europu i Europsku komisiju. No u Bruxellesu je trenutno sve čudno tiho", rekao je Markus Soeder (Kršćansko-socijalna unija CSU) u razgovoru za tjednik Der Spiegel.

Bavarski premijer je rekao kako sada nije vrijeme za nacionalističke poteze, nego da se mjere, poput transporta pomoći Italiji i Španjolskoj, moraju organizirati na europskoj razini.

"To je visoko na listi europskih prioriteta i tu bi zapravo trebala djelovati Europska komisija", rekao je Soeder. On je kritizirao činjenicu da članice EU trenutno sve probleme, poput onih vezanih uz prekogranični promet, moraju rješavati same.

Najgori dan u Italiji: U samo 24 sata od koronavirusa preminulo 969 ljudi

Stožer objavio da od jutros imamo 35 novooboljelih, ukupno 586, Beroš pozvao: "Ne stigmatizirajte zaražene"

"Mi trenutno sve probleme moramo rješavati bilateralno. Da nema njemačke kancelarke imali bismo ozbiljnih problema", rekao je Soeder.

Njemačka pomaže Italiji i Francuskoj

Nekoliko saveznih pokrajina je već primilo teške pacijente iz preopterećenih talijanskih i francuskih bolnica, a savezna zemlja Tirinška je u petak u Italiju poslala i specijalnu liječničku ekipu.

Na listi popularnosti njemačkih političara Markus Soeder se je posljednjih dana popeo na drugo mjesto, odmah iza kancelarke Angele Merkel. Njega javnost percipira kao jednog od političara koji se posebno dobro nose s krizom uzrokovanom pandemijom koronavirusa.

Istodobno se Soeder nalazi na udaru kritika nekih premijera ostalih njemačkih saveznih pokrajina zbog toga što je krajem prošlog tjedna, bez konzultacije s ostalim federalnim jedinicama, poduzeo neke mjere protiv širenja zaraze. (Hina)