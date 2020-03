Zaraza koronavirusom i dalje se širi. Oboljelo je gotovo 533.000 ljudi, a oporavilo se gotovo 123.000. Više od 24.000 oboljelih je preminulo.

* Koronavirus se pojavio u 176 zemalja svijeta



* Zaraženo je više od 530.000 ljudi



* Oporavilo se gotovo 123.000 oboljelih



* Od zaraze koronavirusom preminulo je 24.000 oboljelih

Tijek događaja pratite u nastavku.

8:17 U njemačkoj je zabilježeno 5720 novih slučajeva zaraze koronavirusom u jednom danu, a u toj zemlji broj ukupno zaraženih popeo se na 42.288, izvjestio je InstitutRobert Koch, a prenosi RT.

Isto tako zabilježeno je i 55 novih smrtnih slučajeva od koronavirusa, tako da je ukupan broj preminulih od te bolesti u Njemačkoj sad 253.

8:10 Koronavirusom je u BIH dosad zaražena 191 osoba i zabilježena su tri smrtna slučaja.

U Bosanskom Brodu postavljeni su šatori za karantenu uz granicu s Hrvatskom, piše Klix. U njima se zadržavaju građani Republike Srpske koji prijeđu granicu, dok se ostali građani BiH šalju dalje uz policijsku pratnju.

8:08 U susjednoj Srbiji od koronavirusa zaraženo je 457 ljudi, a virus je tamo dosad uzeo sedam života.

7:45 Ruski državni investicijski fond RDIF i njegovi partneri dosad su proizveli 500 tisuća testova za koronavirus, no uskoro planiraju povećati proizvodnju na 2,5 milijuna tjedno, a prvi masovni i brzi testovi za javnu uporabu bit će spremni u roku od mjesec dana, objavio je čelnik fonda.Čelnik RDIF-a Kirilj Dmitriev objavio je da će prvi brzi testovi na Covid-19 dostupni javnosti biti spremni unutar mjesec dana.

7:30 Američki predsjednik Donald Trump kazao je da je razgovarao sa svojim kolegom, predsjednikom Kine Xi Jinpingom te da su "detaljno" raspravljali o pandemiji koronavirusa, od koje je do sada u svijetu preminulo više od 24.000 ljudi. "Kina je prošla kroz mnogo toga i razvila snažno razumijevanje virusa", objavio je Trump na Twitteru, dodajući "blisko surađujemo".

Just finished a very good conversation with President Xi of China. Discussed in great detail the CoronaVirus that is ravaging large parts of our Planet. China has been through much & has developed a strong understanding of the Virus. We are working closely together. Much respect!