Koji je najbolji način za kupnju police osiguranja?

Gotovo svatko poznaje nekoga tko “radi negdje u osiguranju”. Taj netko, vrlo često prijatelj, rođak, susjed ili kolega, postane naš trajni kontakt za produženje police auto osiguranja. Bez puno razmišljanja, bez pretraživanja tržišta, jednostavno se javimo toj osobi i kažemo: “Produži mi kao i prošli put.” I to je to.

Zašto to radimo? Pa, ima više razloga, a neki su:

- Ne želimo mijenjati osiguranje.

- Želimo pomoći poznaniku da ostvari prodaju.

- Navikli smo na isti proces i ne da nam se “komplicirati”.

Naizgled, sve su to razumljive i bezazlene odluke. Međutim, stvar postaje ozbiljnija kad shvatimo da nas ta bezbrižnost može koštati. Vrijeme je da se zapitamo – koristimo li najbolje opcije na tržištu?

Gdje gubimo novac?

U vremenu kada cijene divljaju, a inflacija nam svakodnevno zadaje glavobolju, postavlja se pitanje: koliko zapravo gubimo jer nismo provjerili konkurenciju prilikom kupnje police auto osiguranja? Možda se radi o 10, 20, pa i više eura godišnje. Iako se to čini kao sitnica, kad zbrojimo iz godine u godinu, ili ako više članova obitelji kupuje policu u istoj osiguravajućoj kući kod istog agenta, dolazimo do ozbiljne svote koju smo možda mogli smanjiti, samo da nam se dalo malo provjeriti ostale ponude.

Ovdje čak i nije riječ samo o cijeni. Različite osiguravajuće kuće nude različite uvjete – od boljeg odnosa cijene i pokrića, do korisničke podrške i dodatnih pogodnosti. Ako samo “automatski” obnavljamo staru policu, možda propuštamo mogućnost da dobijemo više – za manje.

Kada imate samo jedan stalni kontakt za obnovu police obveznog auto osiguranja, ta osoba (koliko god vam izlazila u susret) ne može znati sve cijene svih osiguravajućih kuća, niti njihove uvjete. Razlog zašto je tomu tako je vrlo jednostavan - jer radi za svoje osiguranje. Ako vam može ponuditi i više od jedne osiguravajuće kuće, radi se o svega par različitih ponuda, jer sigurno nema uvid u sve cijene na tržištu.

Zar je moguće da cijena toliko varira?

Osiguranje je često sinonim za suhoparnu industriju, ali to je daleko od istine. Cijene variraju, dišu, penju se i padaju, djelomično ovisno o vama i vašoj vožnji, a dijelom i zbog internih zakonitosti vrlo aktivnog osiguravajućeg svijeta.

Naravno, nekad vas netko želi “vrbovati” i ponuditi vam bolje uvjete, samo zato da pređete kod njih pa zašto ne biste i to iskoristili? Vaš kolega/susjed/prijatelj će to isto učiniti možda i za nekog drugog.

Svaka osiguravajuća kuća ima vlastitu politiku određivanja cijena, koja ovisi o internim procjenama rizika, tržišnim ciljevima (npr. agresivnija ponuda za privlačenje novih klijenata), razini konkurencije. Ne treba zanemariti ni periodične popuste i promocije ili dodatne pogodnosti ako se ugovori i dodatno kasko, putno ili drugo osiguranje. Neki nude popuste za vjernost – ali drugi nude još veće popuste za prelazak kod njih. Zvuči neobično, ali policu kupljenu online preko agregatora kao što je Osiguraj.me, često ćete platiti manje nego onu ugovorenu u poslovnici ili preko posrednika.

Je li vrijeme za promjenu?

U vremenu kad sve drugo uspoređujemo, od cijena goriva do cijena jaja i spremni smo voziti na drugi kraj grada da prođemo jeftinije prilikom kupnje namirnica, zašto ne bismo usporedili i police auto osiguranja? Odvojite 5 minuta. Pogledajte ponude online i usporedite uvjete. Ne morate ništa mijenjati, ali barem se informirajte.

Usporedite ponude brzo i lako, pa odlučite što vam najviše odgovara. Možda na kraju zaključite da je to što imate optimalno ili da su razlike neznatne pa neće biti potrebe za mijenjanjem starih navika.

One su tu da nas štite od stresa svakodnevice, ali neke navike zaslužuju da ih preispitamo. Ako svake godine bez razmišljanja obnavljate policu auto osiguranja, možda je vrijeme da to prestane biti samo još jedna stvar na listi i postane prilika za pametniji izbor.

Susjed se sigurno neće naljutiti.