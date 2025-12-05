Klasični komadi bez kojih niti jedna zimska garderoba nije potpuna

Trend tihog luksuza jedan je od najdugovječnijih trendova, i mogli bismo reći da vlada već nekoliko sezona i teško da će ga neki drugi tako skoro nadmašiti. Ako već niste čuli za ovaj pojam, riječ je o komadima koji su jednostavni i koje je lako uklopiti u svaki izgled, a upravo zbog dobro krojenja, minimalnih oznaka brenda i kvalitetnih materijala spada u rubriku “tihog luksuza”. Jedan od brendova koji vrlo dobro zna kako kreirati tihi luksuzi i komade napraviti vječnima i nosivima bez obzira na godine, sezone i stil odijevanja jest i BOSS. Njihova ženska, ali i muška kolekcija uvijek je odličje klasičnog stila i kvalitetnih materijala koji zajedno sačinjavaju odjeću i modne dodatke koje možemo nositi godinama. Ako ste u potrazi za komadima koji spadaju u “tihi luksuz” i bez koji niti jedan ormar nije potpun, BOSS u ponudi ima ponešto za svakoga.

Kožne čizme

Kada krene vrijeme kiše i niskih temperatura, nema važnijeg od suhih stopala. Kožne čizme komad su bez kojih ne možemo zamisliti jesensko zimsku sezonu, a naročito modeli u crnoj i smeđoj boji. BOSS u ponudi ima jednostavne i klasične čizme za žene i muškarce, od modela s vezicama u vojničkom stilu preko klasičnih kožnih gležnjača.



Pulover od kašmira



Pulover od kašmira topao je i mekani komad zahvaljujući kojemu možemo izgledati elegantno i dotjerano u svakom trenutku, a u isto vrijeme će nam biti duplo i udobno. BOSS veoma dobro zna kako napraviti pulover od kašmira koji piranja uz tijelo, a možete ga nositi preko košulje za dodatak elegantnog stila, ali i samostalno na traperice za dnevna druženja. Vjerujemo da jednom kada dodate pulover od kašmira u svoju kolekciju u potpunosti ćete se zaljubiti u njih.

Sako

Jedan od najklasičnijih komada koji svaki ormar može sadržavati jest sako, bilo da je riječ o muškom ili ženskom ormaru. Jedno vrijeme veoma su popularni bili oversized modeli sakoa, ali nešto klasičniji su oni strukirani modeli koji prate liniju tijela. Dobar sako može biti u bilo kojem materijalu koji preferirate, iako su vuneni modeli posebno popularni tijekom hladnijih dana, dok lanene modele nosimo tijekom ljeta. Od crne i tamno plave preko bež i bijele boje, izbora je mnogo, a pogrešku je gotovo nemoguće napraviti prilikom odabira.

Prošivena jakna

Prošivene jakne jedan su od najtoplijih komada odjeće koje možemo imati u kolekciji. Izgledaju dobro u kombinaciji s trenirkama kada imamo opušteni dan, nošene preko traperica i pulovera za odlazak u grad na kavu, ali nemojte misliti da prošivene jakne ne izgledaju dobro i u spoju s odijelima i službenijom odjećom. BOSS u ponudi ima razne modele prošivenih jakni, a završna obrada u svjetlucavom materijalu daje jakni luksuzniji izgled.

