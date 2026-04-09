Jedan od najizvođenijih kazališnih naslova uskoro na sceni Kerempuha

Radnja prati članove glumačke trupe i putujućeg kazališta Šopalović, građana okupiranog grada koji nastavljaju igrati svoj repertoar na otvorenom, dok se oko njih razbuktava rat.

Je li u tako teška vremena primjereno igranje predstava, jedno je od pitanja koje komad otvara te se u njemu progovara o važnosti igre i slavljenju svega onog dobrog što nam književnost i dramska umjetnost mogu donijeti.

Predstava je to koja kroz obilje duhovitosti, ali uvijek uz kulisu tragike i duboke tuge koja protagoniste okružuje, postavlja pitanje o važnosti umjetnosti u vremenima kada ludilo preuzima glavnu riječ.

Komad „Putujuće kazalište Šopalović“ praizveden je 1985. godine na sceni Jugoslovenskoga dramskog pozorišta u Beogradu, gdje je izvođen punih pet sezona, osvojivši brojne nagrade. Od tada do danas postavljan je preko stotinu puta u regiji i diljem svijeta – u Francuskoj, Švicarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj, Kanadi, Sloveniji, Makedoniji, Južnoj Koreji, Japanu, Kolumbiji, Turskoj i Maroku.

U predstavi igraju: Borko Perić, Dražen Čuček, Tarik Filipović, Marko Makovičić, Damir Poljičak, Anita Matić Delić, Ornela Vištica, Ines Bojanić, Josipa Ankovići, Ozren Opačić, Josip Brakus.

Autorica adaptacije i dramatuginja je Dora Delbianco, scenograf Vanja Magić, kostimografkinja Mia Popovska, autor glazbe Marjan Nećak, suradnik za scenski pokret Pravdan Devlahović, oblikovatelj svjetla Zdravko Stolnik, asistentica redatelja Tea Čorluka, a asistentica scenografa Ana Doljanin.

