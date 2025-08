Oglas

Isprobajte moć umjetne inteligencije na svom pametnom telefonu uz Try Galaxy

Jeste li ikada željeli iskušati sve napredne značajke umjetne inteligencije koje dolaze s najnovijim Samsung Galaxy uređajima, ali bez potrebe za promjenom svog trenutnog telefona? S aplikacijom Try Galaxy, to je sada moguće. Bez obzira na to koristite li stariji model ili neki od najnovijih uređaja, Try Galaxy omogućuje vam da uronite u svijet inovacija koje Samsung uvodi u svoju A seriju telefona. Ova aplikacija omogućuje svim Android korisnicima, uključujući vlasnike Galaxy A uređaja, da dožive napredne značajke umjetne inteligencije (AI) i svim prednostima Galaxy ekosustava.