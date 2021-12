Nakon vatrenog prijepodneva u Saboru, reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago provjerio je kako poslijepodne teče rasprava o proračunu. Razgovarao je sa saborskim zastupnikom Zvonimirom Troskotom.

Bago kaže da je poslijepodne kao u crkvi. Svi su mirni, a rasprave idu jedna za drugom.

"Šezdesetak zastupnika ima nešto za reći oko proračuna", rekao je Bago koji je razgovarao sa zastupnikom Mosta Zvonimirom Troskotom.

Gdje je najveća opasnost proračuna za iduću godinu ministru financija, zanimalo je reportera.

Troskot kaže da su u Saboru predstavljeni "hvalospjevi oko brojki", no kaže kako je Most ukazao koliko stavki proračuna je korupcija. "60 milijardi kuna što je podatak Europskog parlamenta. Mi govorimo o velikoj brojci, gdje ako imamo proračun od 160-170 milijardi kuna i trošak korupcije koji se svodi na 60 milijardi, onda vidimo da je to zapravo ogroman novac koji se gubi", kazao je zastupnik.

Premijer se hvali kako ćemo u razdoblju od 10 godina dobiti 25 milijardi eura, a taj novac se mora potrošiti, prva tranša od oko 700 milijuna je stigla, a Bagu zanima možemo li sav taj novac potrošiti.

"To je samo jedan od problema. Drugi problem je što se taj novac kanalizira na javne projekte kao što su velike aglomeracije vodoopskrbe i vodootpadne mreže gdje i sam OLAF, a i ostale revizorske službe su ukazale da su upravo to projekti na kojima se najviše krade novac", odgovorio je Troskot.

Zastupnik smatra da bi bilo bolje upumpati novac u privatni sektor. "To je bio pristup nekih od zemalja EU, poput Italije i Danske, koje nisu samo sufinancirale kamate poduzećima nego i cijele projekte i samim time su radili na tome da su te zemlje konkurentnije u odnosu na ostatak EU jer će imati i bolju digitalizaciju i bolje proizvode i spremnije dočekati kraj ove krize", rekao je.

Je li opasno da se samo oslanjamo na turizam i osobnu potrošnju, pitao je reporter, a zastupnik odgovara da i ekonomisti upozoravaju da se "sva jaja ne drže u istoj košari", to jest, da treba imati raznovrsne izvore prihoda.

"Moramo pohvaliti našu IT tehnologiju i kompanije koje rastu", rekao je Troskot.

Sabor bi sljedećeg tjedna trebao usvojiti proračun za iduću godinu.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr