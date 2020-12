Predstojnik ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka Petešić daje izjavu za medije.

Rekao je kako je on u ožujku predložio premijeru Savjet te da mu je rekao da bude interdisciplinaran.

Članovima je naglašeno da je riječ o savjetodavnom tijelu te da njihove savjete Vlada ne mora nužno prihvatiti.

"Naglašeno im je da za odluke koje će donositi Vlada, oni kao savjetnici neće snositi odgovornost. U ovoj višedimenzionalnoj krizi, Vlada mora voditi računa, prije svega o epidemiološkim apektima, ali i društvenim, gospodarskim pa i političkim. Zamolili smo ih tada da se medijski angažiraju koliko mogu kako bi pridonijeli informiranosti o virusu i u javnosti", rekao je Petešić Frka.

"U protekla dva mjeseca došlo je do malo žustrijih rasprava u kojima je bilo različitih mišljenja. Umjesto plodne rasprave, neslaganja unutar Savjeta su ponekad prerasla u otvorena prozivanja. To je bilo, za mene, ponekad razočaravajuće", dodao je.

"Tražili da se isključe pojedini članovi"

Podsjetio je i da je bilo otvorenih poziva da se pojedini članovi smjene.

"Ono što je sigurno da ni premijer ni članovi Vlade ni ja nismo pozvani da arbitriramo i da odlučujemo tko je od njih u pravu. Vrijeme krivovjerstva je nadam se, daleko iza nas", kaže.

Rekao je da je stav u Savjetu o mjerama bio nejedinstven te da to nije nužno loše.

"No i jedni i drugi ostali su čvrstvo pri svojim stavova. Na temelju toga je Vlada postupno postrožavala mjere i pozivala na pridržavanje mjera. Kada su jere potrožene, oni koji su to podržavali, nisu bili toliko u medijima da to podrže. Drugi dio članova je smatrao da je to pretjerano", kaže.

"Nakon toga, na zahtjev jednog dijela članova Savjeta sam u subotu održao videokonferenciju sa nekim članovima. Imali smo vrlo kolegijalan sastanak skoro tri sata. Kako bih čuo njihove stavove. Iznesen je zahtjev da se isključe pojedini članovi Savjeta što sam odmah otklonio što smatram nekorektnim te im objasnio da bi i njih branio te da to nije prihvatljivo u demokratskom društvu", kaže Frka i dodaje da su poslije razgovarali o tome što je potrebno raditi za škole, o potrebi smanjenja druženja u predbožićno vrijeme.

"Rekao sam premijeru da nema smisla suradnja"

"Ni u jednom trenutku nije spomenuto da je u to vrijeme već pokrenuta neka inicijativa, 21 znanstvenika, od toga četvorica sa tog sastanaka. Bio sam izuzetno zatečen u nedjelju ujutro kad sam vidio apel. Osjećao sam se izigran, kao da je bilo neiskrenosti koju nisam osjetio u našem razgovor. Mislim da to niej korektno. To je za mene jako narušilo naše povjerenje jer mislim da je ono jako važno", naglasio je.

"To sam rekao i premijeru, rekao da nema smisla suradnja ako nema povjerenja. Nazvao sam ih navečer. Dvojicu nisam mogao dobiti, trojicu sam dobio i rekao im da ovakva suradnja dalje nema smisla. No premijer ih nije razriješio. Ali da je daljnja suradnja otežana, sigurno da je i da bi bila bolja bez ove epizode", kazao je Frka.

"Smatram da je to nekorektno, nekolegijalno od Znanstvenog savjeta Vladi, pogotovo što neki od njih, trebaju tražiti zahtjev od svoje institucije. Mislim da je važno da usadimo osjećaj poštovanja hrvatskih institucija. Za ovakvo prozivanje Vlade, a mogućnost dijaloga, je meni nerazumljivo. Neovisno od toga smaramo da imamo potrebu staviti sve glave na kup, prijeći preko nesporazuma, žao mi je što sam i sam tome doprinjeo", kazao je Frka.

Na pitanje je li se posuo na pepelom, odgovorio je da je već rekao kako je i on doprinjeo neposporazumu.

Rekao je se danas još nije čuo sa članovima Savjeta, ali i da je nekorektno što su oni koje je sinoć zvao, to pustili u medije.

Nije odgovorio na pitanje što će biti ako prozvani znanstvenici na kraju ne budu htjeli ostati članovi satvjeta.

Zavrzlama oko (ne)izbacivanja

Nakon što je u medije procurila informacija da je pet članova savjeta smijenjeno, Vlada je poslala priopćenje u kojem je pisalo i da su se zahvalili na suradnji navedenim članovima, ali i da nisu smijenjeni.

Da situacija nije posve jasna, kažu i neki od prozvanih znanstvenika koji danas tvrde da ne znaju jesu li još članovi Znanstvenog savjeta ili ne.

