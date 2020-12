Prvo je pet znanstvenika, inače članova Znanstvenog savjeta Vlade, u nedjelju poslalo javni apel u kojem kritiziraju Vladin odgovor na epidemiju. Onda je jučer u medije izašla informacija da su potpisnici apela izbačeni iz savjeta. Zatim se priopćenjem javila Vlada. I sve dodatno zakomplicirala.

Iz Vlade su poručili da je informacija netočna i da premijer nije izbacio petero članova.

"Držimo nekorektnim da se objavljuju takvi navodi i članci bez prethodne provjere njihove točnosti. Predsjednik Vlade nije donio takvu odluku. Zahvaljujemo onim članovima Znanstvenog savjeta koji su ovu netočnu informaciju prenijeli medijima. To je sigurno bio 'epidemiološki', a ne politički potez", rekli su u priopćenju.

Naveli su i kako se predstojnik ureda Zvonimir Frka-Petešić čuo s Brankom Kolarićem, Andrejom Ambriović-Ristov i Nenadom Banom, dok se Igor Rudan i Petra Klepac nisu javili.

Rekao im je da je međusobno povjerenje narušeno i da suradnja, koja je i dosad bila na dobrovoljnoj bazi, nema smisla.

Iz priopćenja nije do kraja bilo jasno jesu li navedeni znanstvenici i dalje u savjetu ili nisu. U Vladi su objašnjavali da jesu, ali čini se da su zbunili i same znanstvenike. Odgovore nemaju ni dan poslije.

"Ne znam", odgovorila je Andrea Ambriović Ristov na pitanje je li još uvijek članica Znanstvenog savjeta. Više od toga ne želi komentirati, samo odgovara kako joj se nitko iz Vlade danas nije javio.

Na pitanje što se jučer dogodilo i je li i danas član savjeta, Nenad Ban odgovara: "Zaista mi nije jasno. Jučer me nazvao gospodin Frka-Petešić i rekao da mi se zahvaljuju na suradnji koja više nema smisla. Kako je to prilično jasna poruka, kada su me kontaktirali iz medija i pitali je li to istina, odgovorio sam da je. Kasnije sam vidio da Vlada to demantira pa sad ne znam što da mislim."

No Ban je naglasio kako ova situacija nikako nije dobra. Vladi se, unatoč svemu, i dalje stavlja na raspolaganje.

Stižu izvješća lokalnih stožera: Zagrebačka županija ima rekordan broj zaraženih, pozitivna 431 osoba. Loše vijesti stigle i iz Slavonije

Znate li da vam epidemiolozi COVID mogu dijagnosticirati i bez testiranja? Provjerili smo kako

"Smatram da ovakve diskusije nisu korisne jer su ustvari nebitne. Po meni je jako važno da epidemiolozi u znanstvenom savjetu nastave pažljivo procjenjivati situaciju i davati preporuke. S moje strane, spreman sam surađivati ili formalno ili neformalno", zaključio je.