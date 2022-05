U četvrtak navečer u hrvatskom se saboru žustro raspravljalo o prijedlogu izmjena zakona o pobačaju. Dok je progresivna opozicija naglašavala vladavinu prava, konzervativna većina najavljuje rušenje prijedloga.

U jeku slučaja Mirele Čavajde, koja je prisiljena otići odraditi prekid trudnoće u Sloveniju, u hrvatskom se Saboru žustro raspravljalo o SDP-ovom prijedlogu zakona o medicinskom postupku prekida trudnoće

Dok je opozicija pokušavala raspravljati o balansiranju prava liječnika i građana, konzervativna većina podsjećala je na nerazrješeno pitanje o početku života.

"87,7 posto žena koje su išle na prekid trudnoće u Hrvatskoj nisu koristile kontracepciju, imamo jednu od najnižih stopa korištenja kontracepcije kod mladih, to je pozadina prijedloga o izmjeni zakona, kako bismo spriječili buduće prekide trudnoće", rekla je Sabina Glasovac, zastupnica SDP-a.

Marin Miletić propitao je jednu od točaka prijedloga zakona, konkretno onu prema kojoj bi se vrijeme za očitovanje prvostupanjskih i drugostupanjskih povjerenstava s osam na tri dana. Zastupnica Glasovac odgovorila je da se po tom pitanju savjetovala sa strukom.

"Vi cijelo vrijeme ponavljate da je pobačaj dio zdravstvene skrbi, to bi značilo da je trudnoća bolest, bolest koju liječimo pobačajem. Ovim prijedlogom vi negirate osnovna ljudska prava. Dakle, ne možemo dopustiti da pobačaj postane preventivna metoda", rekla je nezavisna zastupnica Marijana Petir.

Dali smo sve što Ustavni sud traži

SDP-ovka Andreja Marić pokušala je vratiti fokus rasprave na činjenicu da premijer Andrej Plenković zajedno s ministrom Vilijem Berošem nije proveo odluku Ustavnog suda. "Ovaj prijedlog je ovdje zato što je Ustavni sud naložio prije dvije godine da se zakon mora mijenjati. Mi smo ponudili sve ono što je Ustavni sud tražio", rekla je.

"Nije isto kada nastaje ljudski život i kada nastaje ljudska osoba, to su pravno dva različita pojma", rekla je Sandra Benčić. "Vidim sada zašto Plenković nije u do sad htio da se ove rasprave održe, zato što one ne idu uz njegovo oprano europsko lice. On je sam rekao da nema nikakvu namjeru ispoštovati odluku Ustavnog suda, jer se u ovoj raspravi vidi razmišljanje značajnog djela HDZ-a", rekla je.

Zastupnik HDZ-a Jure Brkan priznao je da neće promijeniti mišljenje o obavljanju pobačaja. "Znamo da se stavovi neće promijeniti, znamo da će vaša agenda propasti sutra na glasovanju i bit će gotovo - mi smo ipak u većini. Ovaj prijedlog ne čini dobro hrvatskom društvu i zato ovakvi pamfleti neće proći", rekao je.

Vesna Vučemilović iz Hrvatskih suverenista napadala je prijedlog po nekoliko točaka. "U prijedlogu zakona govori se o tome da različite zemlje različito definiraju početak života, zašto onda ne bismo promijenili na 7 tjedana, kada se počne čuti srce fetusa?", upitala je.

"Nadalje, zašto bi maloljetnici sa 16 godina mogli pobaciti bez pristanka roditelja? Pa oni ne mogu ostati vani po noći bez pristanka roditelja, oni ne smiju glasati na izborima jer smatramo da nisu dovoljno zreli odlučivati o političkoj reprezentaciji, ali smiju odjednom odlučivati o pitanju života i smrti? Fascinantno. Hrvatski suverenisti neće podržati prijedlog zakona", dodala je.

"Ako život ne počinje začećem, volio bih znati kada počinje", rekao je Stephen Nikola Bartulica iz Domovinskog pokreta. "Agresivno nasrtanje na instituciju priziva savjesti smatram potpuno neprihvatljivim. Više smo puta čuli da se radi o ženinom tijelu, ja kad predajem razne moralne teme, taj im se argument čini najslabijim".