U Hrvatskom saboru počela je rasprava o SDP-ovom prijedlogu Zakona o medicinskom postupku prekida trudnoće. U proceduru je upućen prije 2020. godine, a danas je na dnevnom redu zahvaljujući inicijativi dijela oporbe.

Prijedlog zakona nije dobio podršku saborskih odbora. Prijedlozi koji izazivaju najviše reakcija su onaj da se pomakne rok do kad je moguć zahtjev za pobačajem, s 10. na 12. tjedan te da se dopusti djevojkama od 16 godina da samostalno odlučuju o pobačaju.

Hrvoje Krešić o svemu je u Dnevniku Nove TV razgovarao sa Sabinom Glasovac te Hrvojem Zekanovićem.

"To nisu novine u zakonu. Ovaj termin 10. tjedna od začeća se sada samo drugačije formulira, u skladu s ginekološkom terminologijom i praksom većine zemalja EU. A to je do isteka 12. tjedna gestacijske dobi. Dakle, samo je drugačija formulacija. A kada govorimo o djevojkama starijim od 16 godina koje, da bi pristupile prekidu trudnoće na zahtjev do ovog 12. tjedna, ne treba im suglasnost roditelja ili skrbnika. No to je već u Zakonu iz 1978. Osim u slučajevima kada se radi o medicinskim indikacijama, posebnim slučajevima nakon 12. tjedna", kaže Glasovac i tvrdi da je to i sada na snazi.

"Suglasnost treba djevojkama ako se radi prekidu trudnoće nakon ovog 12. tjedna. Tada na njen zahtjev odluku o tome donosi povjerenstvo prvog ili drugog stupnja", dodala je.

Hrvoje Zekanović misli da postojeći zakon nije dobar te podsjeća da je i on osobno dva puta već dao svoj prijedlog. Nazvao ga je zakonom o zaštiti života.

"Van pameti i nazadno"

"Po mom zakonu se život štiti od začeća. To je jedino logično, znanstveno i dobro. Sve ovo što kolege iz SDP-a pokušaju napraviti je van pameti i nazadno. S tim prijedlozima vraćaju nas u srednji vijek", kazao je Zekanović i dodao kako je ključno pitanje kad počinje život, odnosno da je znanost odgovor na to već dala, ali nije politika te da kolege iz SDP-a to moraju shvatiti. Glasovac mu je uzvratila:

"Ja mogu zamoliti kolegu da ne dezinformira javnost. Ni znanstvena ni medicinska, čak ni religijska nisu se usuglasile oko toga kada počinje život. Ali ja želim reći drugo. Ne zalaže se kolega Zekanović za život. On se zalaže za zabranu pobačaja, misleći da će na taj način povećati natalitet. No to nije točno. U brojnim zemljama koje imaju restriktivne zakone, pokazuje se da se ne može spriječiti ženu da učini pobačaj ako je donijela odluku. U slučaju zabrana, nije pitanje hoće li ona pobaciti nego kako, kad i gdje."

"Vrlo je je jasna Konvencija o ljudskim pravima, jasno je da se rođenjem počinu brojati naše godine, ljudska prava se mogu odnositi samo na osobe koje su rođene", dodala je na što joj je Zekanović poručio "da se očito malo pogubila".

"Ona bi ubijala očito do samoga poroda. Ja štitim život. A ona ne štiti život. Suprotno od toga je ubiti. Neka se oni dogovore sami sa sobom, je li to moguće do samog rođenja djeteta. Ovo što se danas događa na Trgu bana Jelačića je nečuveno. Ljudi kao da su nanjušili krv. To je bal vampira. Kao hijene su nanjušili krv. Tuđu nevolju. To je za sociološku analizu, koliko zla može biti u ljudima i kako ljudi mogu reagirati, tražeći krv nerođenog djeteta", dodao je Zekanović.

Zakon za izbor i reproduktivno zdravlje

Glasovac kaže kako se zakon za koji se oni bore zalaže za pravo žene da ona odluči kada će, s kim i koliko djece imati. Drugo, ne manje važno, ovo je zakon o reproduktivnom zdravlju žena.

Gosti su komentirali najavljeni Hod za život i činjenicu da im Tomislav Tomašević nije dozvolio postavljanje zastava na gradske jarbole.

Glasovac ne misli da je riječ o diskriminaciji.

"Istraživanje je pokazalo da 80 posto hrvatskih građana smatra da žena ima pravo na izbor i ne želi od Hrvatske raditi Poljsku, Maltu i ne žele da hrvatske žene žive Sluškinjinu priču", kazala je SDP-ovka.

"Svatko ima pravo govoriti što hoće, ali nema prava osobna uvjerenja unositi u zakone i formirati prema svojim religijskim načelima", dodala je.

"I religijskim, ali i znanstvenim. Vaše teze su krive i naopake. Vi meni sugerirate da ja želim upravljati nečijim životom. Vi želite ubijati, ja želim život zaštiti", rekao je Zekanović koji pozdravlja Hod za život, a ima poruku za one koji će biti u njemu.

"Da su zapravo licemjeri. U Saboru se bori za zaštitu života. Most i ostale kvazidesne stranke koje nisu htjele podržati moju inicijativu, a sutra će radosno raditi selfije u Hodu za život, a za život ih nije briga. Samo ih je briga za selfije", zaključio je Zekanović.