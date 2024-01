Potresna ispovijest radnika stradalog na Jakuševcu: "Kad sam vidio da kolega nema ruku, onesvijestio sam se. Dolje više neću moći nikada"

Kad će se vratiti na posao, radnik Čistoće Stjepan Kralj, jedan od trojice koji su stradali u odronu na Jakuševcu, ne zna.



Noćima ne spava, pije tablete i pokušava zaboraviti grozotu koju je s kolegama proživio. Mjesec dana od katastrofe iz Grada i Holdinga, kaže, za njega nitko ne pita.

Dramatičnog događaja u kojem je nastradao prisjetio se za Dnevnik Nove TV.

"Kolega Josip jednostavno nestaje i nakon dvije,tri minute ga čujem preko ograde u tom mulju kako viče - kolega Kralja, ja sam ozlijeđen, nemam ruke. Pomoć, pomoć, pomoć!'' - tako je prve trenutke nesreće opisao radnik Zagrebačke čistoće.

Dan kada se odronilo brdo smeća na Jakuševcu. Bio je tamo u trenutku katastrofe kada je njegov kolega Josip izgubio ruku.



"Dovezli smo ujutro biootpad na deponij Zrinjevca na Jakuševcu i prilikom istovara kamionom u jednom trenutku kolega Josip maše rukom. Ja otvorim vrata na kamionu da izađem da vidim što se događa i odjednom čujem samo veliki šum, pritisak u zraku neki vakum, i pogledam prema brdu. Već je brdo krenulo prema nama i veliki željezni kontejneri koji su bili puni biootpada njih je vrtjelo u zraku kao kutije od šibica, a to su teški kontejneri od 15 tona", rekao je Kralj.

Nakon toga počeo je bježati da spasi živu glavu: "Ali mi je ta lavina, taj mulj silni već uhvatio noge i zarotirao me i u tom trenutku vidim kako moj kamion nosi mulj, leti kamion, ruši ogradu i baca ga van na cestu. I u tom trenutku mene neki pristisak vakum... kompletno sam bio u mulju, više od 50 kila mulja na sebi baca me van na cestu kraj kamiona i tu ostajem ležati.''

Uslijedili su strašni trenutci

A onda je čuo svog kolegu kako poziva u pomoć. Cijelo tijelo, kaže, bilo mu je zatrpano u mulju.

"On se uspijeva izvući, puzati po tom mulju, izlazi prema ogradi, prema cesti i jednostavno vidim čovjeka samo mu se čelo vidjelo ostalo kompletno sam u mulju od glave do pete i kako je prišao bliže meni vidim da uopće nema lijeve ruke. Kad sam ga vidio ja sam se onesvijestio, pao sam dolje, opet sam se srušio od tog straha", nastavio je.

Četiri automobila prošla su kraj njega dok je ležao na ulici, ali nitko, kako tvrdi, nije stao. Sam je na kraju zvao hitnu pomoć.



Od tableta se danas ne odvaja, ima psihičke i fizičke posljedice. Na bolovanju je do daljnjeg.



"Od tog udarca i kako me bacilo na cestu imam nagnječenje kralješka, zdjelice, a što se tiče psihičkog - koristim non stop tablete, šest vrsta tableta za smirenje, za spavanje kod napetosti", ispričao je Kralj.

Ali malo tko danas pita kako je nakon ovakve nesreće. Tvrdi da su mu se javili samo prvi dan, a nakon toga nitko više nije pitao za njega.

"Iz Holdinga prvi dan su mi se javili, poslije više nitko ništa. Samo iz firme dečki poslovođe, kolege radnici", rekao je.

Strah je i dalje prisutan

Takvo iskustvo u Stjepanu izazvalo je i strah.

"Na radno mjesto još da, ali što se tiče vožnje i istovara na Jakuševcu - dolje više neću moći nikada jer samo kad pomislim na Jakuševac i što se dogodilo jednostavno me strah i jeza hvataju, to je kao noćna mora, strava i užas", izjavio je.

Strava i užas u kojem je njegov kolega nažalost ostao obilježen za cijeli život.



Stjepan i Josip na Jakuševečko brdo više se nikad neće vratiti. Njihovi kolege moraju, a to je ono što najviše i brine.

