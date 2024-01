Dječje skandiranje u Splitu zgrozilo javnost: "Kad ne reagiramo, djeca misle da je to normalno"

Tijekom Adventa na Mertojaku, u sklopu Hajdučke fešte djeca su pjevala Hajdukove pjesme. Od 15 izvedbi na repertoaru se našla i pjesma koja je na noge digla i struku i dječju pravobraniteljicu. Skandirali su "Gazi purgere", što je zgrozilo javnost.

Organizatori se ograđuju i poručuju kako je osim ovog izoliranog slučaja, cijeli dan prošao u pozitivnom tonu.

"Djeca ne znaju što govore i ona su ogledalo svojih roditelja. I po meni se njima nema što zamjeriti", rekao je Stipe.

"To nije navijanje. Djeci treba biti jasno i trebaju im odrasli poslati poruku da to nije navijanje za svoj klub i da je to zapravo verbalna agresija, verbalno nasilje", rekla je dječja prishologinja Žana Pavlović.

"12 sati Hajdučke fešte, savršenih sati, najboljeg dana ikad...Sve to zasjeni 18 sekundi snimke četverogodišnje djevojčice. Četverogodišnje djevojčice. Smiješno", rekao je organizator Adventa na Mertojaku Dino Petrić.

Iako se na fešti učlanjivalo u Hajduk, splitski klub danas nije htio ovu situaciju komentirati. Baš kao ni Dinamo, na čije se igrače aludira, a u obratnim ulogama često su se gazili i tovari.



Iz krovne nogometne organizacije Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) kratko su poručili: "Možemo samo apelirati na ukupno društvo da uloži dodatne napore u preveniranju i suzbijanju ovakvih i sličnih ponašanja."

Snimka koja kruži društvenim mrežama potaknula je na razmišljanje koliko navijački folkor utječe i na odgoj djece, a Pavlović upozorava:

"To je nešto što je, nažalost, prisutno u našem društvu i najčešće ne reagiramo na takve situacije. A onda kad ne reagiramo, djeca misle da je to normalno."

Najmlađe je važno naučiti da se navija za svoju klub, a ne protiv sportskog protivnika.



Više detalja pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Brune Papić.

