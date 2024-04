Žrtva Damira Škare o konačnoj presudi za silovanje: Poslala poruku žrtvama - "Prijavite to, nemojte šutjeti"

Je li u ovih pet godina bilo trenutaka da ste požalili što ste sve skupa prijavili, pitao je žrtvu Damira Škare reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo.

"Ne bih rekla da sam požalila. Da je bilo teško - bilo je užasno teško prolaziti kroz sve to, ali uz roditelje, podršku obitelji, prijatelje, na kraju krajeva i liječnike koji su tu uz mene dan danas, puno je lakše", kaže žrtva i na pitanje bi li opet isto postupila, odgovara: "Apsolutno bih."



Sve je krenulo nakon što je mučne detalje ispričala za Provjereno.

"On je mene doslovno napao s leđa, primio me oko struka, nabio me na sebe i u tom trenutku mi je ruku stavio u grudnjak. Stavio

me u klinč, s lijevom rukom je držao moje obadvije ruke, situacija je bila da se nisam mogla istrgnuti. Molila sam ga da prestane", nastavila je svoju mučnu priču žrtva Damira Škare.



Na vapaj se nije obazirao.

"Zabio mi je ruku ispod haljine, gurnuo je u moje gaće. Najgore od svega što se nisam uspjela izvući, rekla sam mu da prekine, da stane, što sam ja više dolje klizila to mi je zadirao prste još dublje", ispričala je žrtva.



Otišla je kod liječnice, koja je sve prijavila policiji. Škaro potom odlazi u BiH, a uhićen je nakon 25 dana, pri povratku u Hrvatsku. Suđenje je počelo u rujnu 2020. godine. Negirao je optužbe, iako je na intimnim dijelovima haljine žrtve pronađen njegov DNK.

"Ja vjerujem u sustav. Pravda je nekako spora, kroz ovih pet godina smo se uvjerili u to, ali je pravedna, dostižna", kaže žrtva koja nije izgubila vjeru u sustav.

Što biste poručili ženama koje su žrtve seksualnog uznemiravanja, napastovanja ili silovanja?

"Prijavite to, nemojte šutjeti", istaknula je žrtva Damira Škare koji je osuđen na 2,5 godine zatvora jer ju je silovao.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.