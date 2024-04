UŽIVO Milanović odgovorio HDZ-ovom ministru: "Butko će ići u zatvor, uzet će mu i gebis, ostat će bez svega"

Predsjednik Zoran Milanović nakon vikenda u provedenog u Zagorju i Kninu, nastavlja turneju po zemlji u jeku predizborne kampanje u kojoj službeno, kako kaže, ne sudjeluje. Tako u ponedjeljak boravi u Dalmaciji, najprije u Šibeniku gdje ide u posjet Industrijsko-obrtničkoj školi i predstavljanju rada Regionalnog centra kompetentnosti ARS MECHANICA.

Nakon Šibenika, Milanović u popodnevnim satima odlazi na Brač, gdje sudjeluje na svečanom otvaranju Interpretacijskog centra maritimne povijesti Milne.

Milanović se osvrnuo na potrebna ulaganja u obrazovanje i rekako kako se to neće postići ograničenjem cijena karabatka. Rekao je i kako su sukobi navijača odgovornost vrha policije, "Božinović je za to kriv i Plenković, jer nisu stavili tri kordona policije, vatrogasna kola, netko je unijeo bačve, sve je to prošlo pored policije na ulazu i to se dopustilo da uđe na teren. To je propust", rekao je te naglasio da je jedino rješenje promjena vlasti.

Tu stvari treba promijeniti silom i promjenom odgoja, no odgoj se ne može promijeniti. Metoda prevencije kod nasilnika ne djeluje.

Komentirao je Milanović i Butkovićeve provokacije te rekao kako mu nije jasno lobiranje kod banaka za koje ga optužuje "Butko će u zatvor ako ne bude Turudić državni odvjetnik, a njega ćemo smijenit", ponovio je. "Bit će tužen, uzet će mu i gebis, ostat će bez svega".

Posljednjih dana zahuktao se sukob između Milanovića i ministra mora Olega Butkovića, uglavnom oko toga tko je kome pogodovao u ostvarenju unosnih poslova i povlastica. Očekuje se da Milanović neće propustiti prigodu u ponedjeljak odgovoriti Butkoviću koji mu je uoči odlaska na Brač poručio da bi "bilo zgodno da se prisjetiš jesi li tamo bio u suspektnom društvu". Također je objavio i sliku popularne bračke plaže Zlatni rat.