Vlada objavila nove cijene goriva

Na telefonskoj sjednici Vlade Republike Hrvatske donesena je Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1245 EUR/l za dizelsko i benzinsko gorivo te 0,0781 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,8229 EUR/kg smjesa propan-butan za boce, odnosno 0,3716 EUR/kg za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje.

Nove cijene iznosit će:

1,54 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,02 EUR/l)

1,46 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,01 EUR/l)

0,92 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,01 EUR/l)

1,18 EUR/kg UNP za spremnike (promjena 0,00 EUR/kg)

1,74 EUR/kg UNP za boce (promjena 0,00 EUR/kg)

Cijene goriva od 9. travnja Foto: Vlada RH

Cijene plina od 9. travnja Foto: Vlada RH

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, one bi iznosile:

1,67 EUR/l za benzinsko gorivo

1,62 EUR/l za dizelsko gorivo

1,01 EUR/l za plavi dizel

1,42 EUR/kg UNP za spremnike

2,05 EUR/kg UNP za boce

Donesena je i Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju.

Pročitajte i ovo Policija na terenu Akcija USKOK-a: U tijeku uhićenja i pretresi na području Zagreba, procurili detalji

Pročitajte i ovo Porast za četiri posto Imate li i vi ovoliko? Objavljena prosječna plaća u Zagrebu, a evo i koje je zanimanje najplaćenije

Vlada Republike Hrvatske izmjenama Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju tijekom 2022. godine u devet je navrata snižavala visinu trošarine na bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo te u prosincu 2022. godine i na loživo ulje radi ublažavanja rasta maloprodajne cijene energenata, a od početka 2023. u dvadeset i šest navrata.

S obzirom na to da i dalje postoje okolnosti koje utječu na povećanje cijena energenata te nastavno na snižavanja visine trošarine tijekom 2022. i 2023. godine, predloženom izmjenom Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju radi sprečavanja njihovih negativnih utjecaja, predlaže se snižavanje visine trošarine za najprodavanije energente bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo, za razdoblje od 9. travnja do 22. travnja 2024., i to za 56,31 eura na 1000 litara bezolovnog motornog benzina i 23,13 eura na 1000 litara dizelskog goriva, odnosno 0,0563 eura po litri bezolovnog motornog benzina, 0,0231 eura po litri dizelskog goriva.