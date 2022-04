Zoran Milanović danas je u Lučkom gdje će posjetiti domaći start-up CircuitMess. Jučer se u Rijeci osvrnuo na najnovije informacije o padu drona, spomenuvši pritom i Clinta Eastwooda.

Predsjednik Republike posjetit će danas domaći start-up za STEM edukaciju CircuitMess, tvrtku koja se bavi proizvodnjom elektroničkih uređaja za široku potrošnju.

Zoran Milanović će održati sastanak s vodstvom tvrtke te obići njezine poslovne prostorije.

Jučer je predsjednik bio u Rijeci, gdje je među ostalim komentirao konferenciju za medije Županijskog državnog odvjetništva oko pada drona u Zagrebu. Prema dosadašnjim informacijama, letjelica je imala aviobombu s upaljačem, a nakon udara došlo je do eksplozije. No nije utvrđeno što je to točno eksplodiralo.

"Je li to s neba palo? Iz neke druge dimenzije? Ako nije privredni ni vojni eksploziv, ako je zemaljski, je li s nekog filmskog seta? Možda da pitamo Clinta Eastwooda", rekao je Milanović.