Ovih dana diljem Hrvatske umirovljenicima se isplaćuju uskrsnice. Neki su zadovoljni, a neki poručuju – sramota. Dnevnik Nove TV pobrojao je koji gradovi daju najviše, a tko - nije dao ništa.

Za Uskrs koja kuna više. Među najvišim uskrsnicama su one u Velikoj Gorici. Daju 800 ili 400 kuna, ovisno o visini mirovine.

Zorica iz Velike Gorice kaže kako je sve to lijepo, ali ipak premalo na ovaj standard. Podsjeća i na rast cijena u trgovinama.

Velika Gorica ubuduće u planu ima povećanje cenzusa, pa tako gradonačelnik Krešimir Ačkar najavljuje: "Već prema božićnicama i uskrsnicama razmišljamo u tome smislu da povisimo i do 3000 kuna mirovine".

Ipak, najviše uskrsnice su u Opatiji - 500, 600 i 700 kuna, ovisno o visini mirovine.

Splitski umirovljenici neće dobiti ništa. U Osijeku se isplaćuje od 100 do 400 kuna. A u Zagrebu 200 kuna za one s mirovinom do 1700 kuna. Zagrepčani nisu baš zadovoljni, jer mirovine teško podnose poskupljenja.

Osjetit će se to i na blagdanskom stolu, kažu nam. Neki će potrošiti više za blagdan, a onda do kraja mjeseca – kako bude.

Ipak, za većinu je problem u novcu i spajanju kraja s krajem. Zlata iz Velike Gorice naglašava kako je cijeli život radila. Uštedjeti nije uspjela. "Ja se pitam otkud ovi ljudi uštede, političari. Ovaj što je došao sad, kaže ima 60 milijuna, otkuda je uštedio? Ja to ne kužim nikako", dodaje.

Kažu nam danas - vide kako žive umirovljenici u Njemačkoj ili Italiji. Putuju i uživaju. A za njih je to nemoguća misija. Otiđe zato brzo i to kuna što se za Uskrs dobije.

