Milanović o raspuštanju Sabora: Otkrio kada će objaviti datum izbora

Predsjednik Zoran Milanović osvrnuo se na najavu premijera Andreja Plenkovića da će Sabor biti raspušten 14. ožujka, nakon čega će Milanović odlučiti kada će se održati parlamentarni izbori.

"Kad se raspusti Sabor, u najkraćem roku ću obavijestiti javnost", rekao je te dodao da se o tome neće konzultirati s političkim strankama.

"S HDZ-om ne mogu razgovarati tako da nema smisla da razgovaram s drugima", dodao je.

Milanović se također komentirao imenovanje novog ravnatelja Sigurnosno–obavještajne agencije (SOA).

"Prije par dana sam pokušao stupiti u kontakt s gospodinom AP-om, ali on ne želi razgovarati. Već godinama traje opstrukcija nacionalne sigurnosti. To se događa jer si je netko umislio da to može", ustvrdio je.

"AP iz Bukurešta prijeti i obećava Polifemovu glavu. Oni su za Daniela Markića, a takvu mu nepravdu čine. Nisam ništa odbio, ali ne mogu oprostiti farsu u slučaju Ivana Turudića. SOA ima zadatak i ostvarenjem njezine zadaće u tom slučaju nisam baš zadovoljan", pojasnio je predsjednik svoj stav.

SOA prema zakonu ima ravnatelja i zamjenika, podsjetimo je, a zamjenik nije imenovan jer to "HDZ-u ne odgovara".

"To su hrvatski zakoni, a umjesto da ih se poštuje, licitira se kao na pijaci tko je Vladin kandidat. Vlada za to ima ovlasti kao i ja u izboru novog pape", ustvrdio je.

Predsjednik je komentirao i odluku Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa koje nije kaznilo glasnogovornika Vlade Marka Milića za poruke o zapošljavanju svoga prijatelja Nike Dujmovića.

"Radi se o krivičnom djelu", rekao je Milanović te dodao da su Željko Sabo i drugi ljudi zbog iste stvari završili iza rešetaka.

Milića je u nekoliko navrata nazvao "jutel bata" te je procijenio da je odluka Povjerenstva "užasna".

Komentirao je i mogućnost ponovnog uvođenja vojnog roka.

"Bit će teško jer imamo ustavnu odredbu o prizivu savjesti i ukinuli smo obvezni vojni rok u trenutku kad je broj onih koji su se pozivali na njega prešao 80 posto Ne možete ljude slati na skeniranje mozga da biste vidjeli jesu li iskreni po tom pitanju. Neću reći da sam protiv i mislim da je vrsta osposobljavanja od osam tjedana super, ali to je ovog puta bilo samo 120 ljudi", zaključio je.