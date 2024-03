Hajdaš Dončić za Dnevnik Nove TV otkrio kad će Milanović riješiti imenovanje novog šefa SOA-e

O svojem uvjetu kojim je premijeru Andreju Plenkoviću otežao dogovor oko imenovanja ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) predsjednik Republike Zoran Milanović sad već danima šuti, a da se priča dodatno zakuhala, Dnevniku Nove TV otkrio je šef saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost Siniša Hajdaš Dončić.

''S obzirom na to sam dan ranije održao zadnju sjednicu Odbora u ovom sazivu, kao predsjednik Odbora kontaktirao sam predsjednika države da vidim kakva je situacija i postoji li sada kakav dogovor između njega i Plenkovića oko imenovanja ravnatelja SOA-e. Njegov generalni stav koji se tiče i mene kao predsjednika Odbora je da će se to rješavati nakon izbora'', kazao je Hajdaš Dončić.

Neki smatraju da je to problem jer šefu SOA-e Danijelu Markiću mandat završava početkom svibnja.

"Može se uvijek primijeniti rješenje kao što se primijenilo rješenje za Vojna sigurnosno-obavještajnu agenciju (VSOA), dakle, da ako istekne mandat da Markić bude jedno vrijeme vršitelj dužnosti ravnatelja. Ne vidim nikakvu dramu u tome'', kaže Hajdaš Dončić. No, slaže se da je to situacija koju bi trebalo izbjeći, ali i podsjeća: ''Ustav je vrlo jasan - imenuje se dogovorom predsjednika i premijera.''

Plenković ostaje pri svome: ''Što se nas tiče, naš prijedlog će biti aktualni šef SOA-e Daniel Markić i očekujemo da on nastavi svoj posao."

Plenković je već ranije izjavio da ne planira ispunjavati Milanovićev uvjet, a to je da se prethodno provjeri postupanje SOA-e u slučaju Turudić. Potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved uvjeren je da će i ovaj problem s Pantovčakom riješiti: ''Kao što smo to ranije učinili s ravnateljem VSOA-e, kao što smo to učinili s prijedlogom za načelnika Glavnog stožera, učinit ćemo i za ravnatelja SOA-e Daniela Markića u idućem razdoblju.''

Hajdaš Dončić smatra da Milanović zdravo logički čeka završetak izbora i tko će biti novi predsjednik Vlade: ''Ona će on dogovoriti s budućim premijerom i ravnatelja SOA-e i još neka otvorena mjesta koja ostaju o obavještajno sigurnosnom sustavu."

I dok se Hajdaš Dončić slaže da za ključna imenovanja u sigurnosnim službama kompromis moraju naći na vrijeme, a ne ovako, izgledno je da do tog dogovora predsjednika i premijera neće doći do završetka izbora.

