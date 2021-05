Milanović se osvrnuo na događaj na proslavi Dana pobjede u Beogradu gdje su prikazane fotografije Mihailovića i Tita.

Svatko ima svoju prošlost. Tako u Srbiji, na proslavi Dana pobjede, na svečanoj akademiji u Beogradu, uz pjesme srpskih fašista, zajedno su prikazane fotografije Draže Mihailovića i Josipa Broza Tita.

Time su zapravo izjednačeni vođa četničkog pokreta, koji je surađivao s nacistima i počinio brojne zločine, s vođom partizanskog pokreta i članom antifašističke savezničke koalicije. Predsjednik Republike ima svoju verziju Dražine uloge.

''Draža Mihailović je bio jedna obična budala. Dakle, on nije bio isti kao Ante Pavelić, on je bio jedan oportunist i na kraju zločinac. On je odlikovan od strane predsjednika Trumana zato što je spasio 300 padobranaca, ali to je kao kad opljačkaš banku i onda nekom daš za burek usput, ne. I kao, imaš veliko srce, ne. Ukrao si'', komentirao je predsjednik Zoran Milanović.

