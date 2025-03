Kakvo vrijeme donosi vikend pred nama otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Veliki frontalni sustav u petak se cijeli dan zadržavao nad nama i vrlo sporo se pomiče na istok. Početkom vikenda će se protezati od Afrike, preko Sredozemlja, sve do Rusije. Tako da će i dalje djelovati na nas, donoseći još kiše i nestabilnosti.

Prijepodne u subotu će biti pretežno do potpuno oblačno. Kiša će biti češća u zapadnim krajevima, osobito na Kvarneru, u Gorskom kotaru i Lici te u središnjoj Hrvatskoj. Povremeno će biti jaka i pri tome će lokalno pasti obilnija količina. U Dalmaciji i Slavoniji više sunčanih razdoblja.

Što se tiče vjetra, dolazi do promjene. Na kopnu će pred jutro okrenuti na sjeverac. Puhat će slabo do umjereno. Na sjevernom Jadranu će prolazno okrenuti na buru i tramontanu, a u Dalmaciji i dalje umjereno do jako jugo.

Do podneva će kiša u središnjoj Hrvatskoj prestati, pa će popodne biti većinom suho. Samo rijetko uz poneki lokalni pljusak. Djelomično će se razvedravati, na jugu uz kraća sunčana razdoblja. Ipak, bit će svježe i pomalo vjetrovito. Puhat će slab sjeveroistočni vjetar, a temperatura će biti između 11 i 14 Celzijevih stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu obrnuto. Ovdje će poslijepodne biti oblačnije i kišovitije nego ujutro. Premještat će se fronta uz koju će biti i pljuskova s grmljavinom te umjerenog do jakog sjeverca. Temperatura će prije kiše biti između 15 i 18, a onda s kišom i vjetrom 5 do 6 stupnjeva hladnije. Do večeri će kiša prestati.

U Istri i Primorju poslijepodne će se razvedravati, uz sunčana i suha razdoblja, ali još su mogući i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najveća vjerojatnost za njih je na području Kvarnera i unutrašnjosti Istre. Ponovno će okretati na jugo, koje će puhati slabo do umjereno. Temperatura će biti oko 15, slično kao i danas.

U Gorskom kotaru i Lici cijeli će dan biti oblačno, no poslijepodne će kiša ipak biti rjeđa pojava, iako se ne može potpuno isključiti. Maksimalna temperatura ovdje od 12 do 14.

U Dalmaciji promjenjivo oblačno. U popodnevnim satima češće uz kišu i pljuskove koji lokalno mogu biti izraženiji. Jugo će polako slabjeti, a na sjeveru i okrenuti na tramontanu. Temperatura između 17 i 19.

U nedjelju i ponedjeljak na kopnu će i dalje biti promjenjivo oblačno, mjestimice još može pasti malo kiše ili poneki pljusak. A onda ide stabilizacija, pa će u utorak biti pretežno sunčano i suho. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, malo jači u ponedjeljak. I bit će osjetno hladnije. Jutarnja temperatura sljedeći tjedan opet negativna, a najviša dnevna oko 10 stupnjeva.

Na obali će biti sve više sunca, ali u nedjelju i ponedjeljak još može biti i kraćih lokalnih pljuskova, dok će od utorka biti suho. U nedjelju će se umjerena tramontana proširiti na cijelu obalu, a u novome će tjednu zapuhati umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura će se i ovdje sniziti, pa će uz buru biti osjetno hladnije.

Dakle, prije stabilizacije sljedeći tjedan, za vikend ćemo još imati promjenjivo vrijeme. Povremeno uz kišu, osobito sutra. Sunčanih će razdoblja više biti na obali, ali moguća su i u unutrašnjosti, ponajprije u nedjelju. I treba naglasiti da će u cijeloj zemlji zahladnjeti.

